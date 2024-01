Paola Suárez: ¿Quién es Jesús, el prometido de una de “La Perdidas” acusado de golpearla?

Desde hace un par de horas las redes sociales se encuentran sumidas en una profunda indignación debido a que la influencer Paola Suárez compartió algunas imágenes en donde se muestra con heridas bastante graves, mismas que fueron causadas por Jesús, su pareja sentimental. Fue a través de un "en vivo" en YouTube donde la integrante de "Las Perdidas" explicó que había sido hospitalizada de emergencia por la gravedad de las heridas, hasta el momento se ha confirmado que podría necesitar una cirugía de nariz y se encuentran a la espera de que su ojo se desinflame para evaluar el daño y saber cómo proceder.

¿Quién es Jesús, el prometido de Paola Suárez que la golpeó brutalmente?

Según información revelada por Wendy Guevara, Jesús golpeó a Paola mientras discutían y debido a la gravedad de los golpes tuvo que ser trasladada a un hospital, en donde se encuentran sus amigas a la espera de noticias sobre su estado de salud, afirmando que ellas pagarán todos los gastos hasta que se mejore. Al conocer esta desgarradora noticia, cientos de usuarios se han movilizado para encontrar al responsable.

Es bien sabido que Paola Suárez ha optado por mantener en secreto aspectos de su vida privada, por lo que no se conocen detalles precisos sobre su pometido, quien responde al nombre de Jesús y ha explicado que no quiere ser expuesto a la fama que goza la influencer. A pesar de su deseo de privacidad, Paola no ha dejado de compartir detalles sobre su relación en diversas entrevistas, revelando que su romance con Jesús se encontraba de maravilla, tanto así que hace un par de días anunciaron su compromiso.

Este atroz acto a horas de anunciar su compromiso ha causado indignación en redes sociales, por lo que los seguidores de "Las Perdidas" se encuentran haciendo una campaña virtual para encontrar al agresor de Paola; de la misma forma lamentan que existan actos violentos de esta índole y mandan "cadenas de amor" para la pronta recuperación de la influencer.