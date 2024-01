Paola Suárez podría perder el ojo tras brutal golpiza de su prometido; revela detalles de su grave estado de salud

Paola Suárez, integrante de "Las Perdidas", generó gran preocupación entre sus fanáticos tras revelar que fue hospitalizada de emergencia tras ser agredida físicamente por su novio tan sólo unas horas después de que le pidiera matrimonio. A través de sus redes sociales, la influencer reveló que su estado de salud es delicado y podría perder el ojo debido a los golpes que recibió en el rostro.

Paola Suárez revela detalles de su salud

A através de un video compartido en YouTube, Wendy Guevara señaló al novio de Paolita Suárez como el presunto agresor y habló sobre la salud de su amiga explicando que necesitaría una cirugía en la nariz; además, tiene un hematoma en el ojo, por lo que los médicos esperarían a que se desinflamara para saber el daño que había sufrido.

Sigue leyendo:

Paola Suárez de "Las Pérdidas" fue hospitalizada de emergencia, reportan que su novio la golpeó en la cara

Paola Suárez: así confirmó Wendy Guevara la golpiza que sufrió su amiga | VIDEO

Paola Suárez podría perder el ojo tras golpiza que recibió de su novio. Foto: IG @paolitasuarez28

Más tarde, la también modelo compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se observa cómo los médicos analizarían el daño que sufrió en las costillas ya que resultaron fracturadas. Además, detalló que podría perder el ojo como resultado de los golpes que recibió en el rostro.

Paola Suárez envía mensaje a su agresor

La influencer dio detalles de su estado de salud con un mensaje en el que también se dirige a su prometido: "No entiendo por qué fue todo esto si sabes que te quiero mucho. Nos comentaron que estoy apunto de perder el ojo, me quebrante dos costillas me agarraste a patadas en el suelo. Nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me avisas pedido matrimonio".

Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar y sus seguidores exigieron justicia: "Mucha fuerza, Paolita", "Paola, no tienes que mendigar amor de alguien que te hace eso", "Ya basta con la violencia doméstica en nuestra comunidad", "Querida Pao, él no merece tu amor. Ya no tiene caso pedirle explicaciones a un violento", "Denuncia, Paola, no dejes pasar esto" y "Estamos contigo, Paola, te queremos".