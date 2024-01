Paola Suárez: Nicola Porcella amenaza al prometido Jesús, “Eso no se le hace a una mujer”

Nicola Porcella se ha ganado el cariño de “Las Perdidas” gracias a la gran amistad que formó con Wendy Guevara desde su participación en “La Casa de los Famosos México”, por lo que no dudó en expresar su preocupación por el grave estado de salud de Paola Suárez tras la agresión física que presuntamente recibió en su prometido. Al respecto, el actor peruano se dijo preocupado tanto por la influencer como por su gran amiga y se sumó a las celebridades que han exigido justicia.

Nicola Porcella condena agresión a Paola Suárez

Durante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, el también modelo, de 35 años, dijo sentir un gran cariño por Paola Suárez y exigió justicia para ella tras la agresión que sufrió y por la que han señalado a su pareja como el responsable. Además, expresó su preocupación por Wendy Guevara, a quien considera como su hermana.

“Me dio mucho coraje, les soy honesto. Me dio mucha rabia (…) Me gustaría encontrármelo cara a cara a él y decirle ‘a ver, conmigo’ porque no se hace eso con una mujer. Y me da mucha pena porque si entendí bien la historia, también le quiso robar su dinero, no sé si se lo robó. Yo sé lo que le cuesta a Paola, lo que le cuesta ganárselo. Le mando muchas fuerzas, es una gran mujer, se merece el mundo y de verdad espero que se haga justicia”, dijo el actor.

¿Qué le ocurrió a Paola Suárez de “Las Perdidas”?

La noche del miércoles 9 de enero se reveló que Paola Suárez fue hospitalizada de emergencia tras ser golpeada presuntamente por su pareja, quien tan sólo unas horas antes le había propuesto matrimonio. Wendy Guevara relató que su amiga habría tenido que saltar de un segundo piso para impedir que, además, su prometido le robara dinero.

Paola Suárez reveló que tenía dos costillas fracturadas y podría perder el ojo por los golpes que recibió en el rostro. Además, Guevara detalló que la influencer necesitaría una cirugía en su nariz y permanecerá hospitalizada bajo cuidado médico. Mientras tanto, “La Patas”, como también se conoce a la youtuber, presentó una denuncia contra su agresor.