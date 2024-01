Novio de Paola Suárez habla por primera vez de su propuesta de matrimonio, asegura que todo fue planeado para ganar seguidores

Luego de que se revelara que Paola Suárez fue hospitalizada de emergencia tras ser golpeada presuntamente por su novio, José de Jesús Castro, él dio una declaración negando las acusaciones en su contra y presentó una denuncia contra la influencer. Además, el joven aseguró que la propuesta de matrimonio ocurrida horas antes fue planeada por la integrante de “Las Perdidas” para ganar seguidores.

Novio de Paola Suárez habla sobre su propuesta de matrimonio

Tan sólo unas horas antes de la presunta agresión, la también modelo compartió a través de sus redes sociales un video del momento en el que José de Jesús Castro le pide matrimonio mientras están en un bar acompañados de sus amigos. Algo sobre lo que más tarde reveló que fue planeado por la propia influencer para ganar seguidores por lo que le entregó un anillo que ella traía para hacerlo aún más real.

“Estábamos bien en el bar, estábamos bien y de hecho esa propuesta era falsa. Ella me dijo que yo llegara con el anillo, era una broma pues, ella me había dicho que yo lo hiciera como para hacer publicidad para ella porque a mí no me gusta salir en cámara”, dijo en entrevista para el programa “De primera mano” donde añadió que Paola Suárez le habría pedido que se arrodillara para la propuesta.

Versión de Paola Suárez

La versión de Paola Suárez, relatada hasta ahora por sus amigos como Wendy Guevara y su chofer Alejandro Morales, es que durante la madrugada de este miércoles sorprendió a su pareja mientras le robaba y al tratar de defenderse éste comenzó a golpearla. De acuerdo con la ganadora de “La Casa de los Famosos México”, la influencer saltó del balcón para evitar que su novio se llevara su dinero, pues la había dejado encerrara en su cuarto.

Suárez compartió un mensaje en el que señala que pudo haber perdido el ojo, tiene dos costillas fracturadas y el tabique desviado, por lo que necesitaría una cirugía en la nariz. Además, dirigió unas palabras a su presunto agresor: “No entiendo por qué fue todo esto si sabes que te quiero mucho (…) Me agarraste a patadas en el suelo nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”.