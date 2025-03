¿Saw XI cancelada? Esto se sabe

Peleas calificadas como irremediables habrían sido lo que venció finalmente a Jigsaw, el aterrador antagonista de la saga de terror fílmico Saw, cuya entrega número once no llegará a la pantalla grande.

De acuerdo con información obtenida por el portal especializado Bloody Disgusting, Saw XI habría muerto desde hace un año, a pesar de la buena recepción de la cinta anterior y del anuncio de la nueva entrega.

Una fuente familiarizada con la producción señaló que los principales productores habrían tenido discusiones que terminaron por hacer imposible la convivencia entre las partes, lo que sepultó el proyecto. La razón de la pelea sería que mientras uno quería una precuela, el otro deseaba una secuela.

Estos hechos ni siquiera serían recientes pues, de acuerdo con la publicación, la disputa habría sucedido a principios de 2024 y, aunque los ejecutivos de la productora Lionsgate trataron de revertir la situación, no lograron su cometido.

¿De qué trataba Saw XI?

Aunque nunca hubo una sinopsis oficial, se sabe que las acciones de la nueva entrega de la saga de terror físico ocurrirían entre la primera y la segunda película, con lo que se explorarían a profundidad algunas de las motivaciones del antagonista.

En su momento, se anunció que el director sería nuevamente Kevin Greutart, responsable de Saw IV, Saw V, Saw VI, Saw 3D y Saw X, la más reciente entrega de la saga. La nueva cinta sería protagonizada por Tobin Bell, Shawnee Smith y Costas Mandylor.