Repartidor de comida por aplicación da brutal golpiza a dos guardias de seguridad | VIDEO

En redes sociales se viralizó el video de un repartidor de comida por aplicación que fue grabado dando una brutal golpiza a dos guardias de seguridad en China. El violento incidente ha generado un intenso debate ya que muchos usuarios se preguntan si los oficiales estaban bien capacitados para realizar este tipo de tareas.

La grabación que tiene una duración de alrededor de 22 segundos muestra al repartidor discutiendo con el policía, segundos después el civil lanza un golpe con su puño izquierdo y una patada en el rostro del elemento de seguridad, que lo manda al suelo. El segundo policía al ver que su compañero fue derribado se acerca para someter al agresor, pero también es enviado al piso.

El repartidor demostró tener conocimientos en artes marciales durante las agresiones contra los dos elementos policíacos. Hasta el momento no se ha dado a conocer el lugar exacto donde se registró esta brutal golpiza ni detalles sobre si el hombre fue detenido por las autoridades.

El repartidor discute con el guardia de seguridad en China. Créditos: Tomada de video.

Usuarios en redes sociales debaten sobre que provocó la pelea entre el repartidor y los policías

El video generó un intenso debate sobre las razones que provocaron esta riña entre el repartidor y los oficiales, algunos usuarios en redes sociales comentan que probablemente la pelea comenzó porque los policías no le permitieron entrar a la unidad habitacional y aseguran que si un repartidor no puede entregar los artículos a tiempo no solo no podría cobrar sino también pierde su trabajo en el país asiático.

Aseguran que la economía china en estos momentos está estancada y encontrar trabajo no es fácil por lo que el repartidor desesperado peleó con todo lo que tiene.