Acusan al hijo de Consuelo Duval de robarse una chamarra valuada en 90 mil pesos

El actor Michel Duval, hijo de la famosa actriz Consuelo Duval, se ha visto envuelto en una intensa polémica luego de que el productor de espectáculos Pedro Montiel lo acusará de ser el responsable del robo de su chamarra de la marca Fendi, la cual tiene un valor estimado en los 90 mil pesos mexicanos.

Según comentó el también colaborador en la sección de moda del programa "Hoy" para "Chisme TV", los hechos sucedieron en una noche en la cual salió de antro con Michel y su entonces novia Carolina Miranda, lugar en donde olvido la prenda, dándole aviso a la pareja para que le hicieran favor de llevársela, sin embargo, nunca volvieron a coincidir hasta que se encontró a la actriz de "Señora Acero", quien se deslindó al comentarle que Duval se había quedado con la chamarra.

"Se me olvidó la chamarra en el antro y les pedí que se la llevaran, y ya después pasaba por ella, pero después ya no coincidíamos. Termina Michel con Caro, me la encuentro (pregunta): 'Caro, mi chamarra, ¿qué pasó?', y me dice 'se la quedó Michel", declaró Pedro Montiel.

Pedro Montiel confrontó a Michel Duval

Asimismo, Pedro Montiel reveló haberse topado con Michel Duval en un evento de Pandora, en donde aprovechó la oportunidad para confrontarlo directamente y preguntarle sobre su chamarra, aunque lejos de obtenerla de vuelta solamente recibió largas por parte del actor, quien dijo desconocer el paradero de la prenda, además de que trato de disuadirlo al decirle que ya no le quedaría.

"Me encuentro a Michel en el evento de Pandora y le digo: ‘hola, oye, ¿te acuerdas de mi chamarra?’, (responde) ‘ah sí, la debo tener por ahí, no se en donde’. Después me dijo: ‘la verdad no te va a quedar, ya te veo muy mamado’ y entonces le dije, ‘sí, pero es una Fendi y quería ver qué onda’, (contestó) ‘sí, déjame checarlo’", señaló.

Posteriormente dijo haber visto a Michel Duval posando con la chamarra en una alfombra roja misma en la que incluso estaba dando una entrevista mientras el actor se encontraba detrás de él, asegurando que el hijo de Consuelo Duval la tiene en su posesión.

"Él la tiene, en un evento la usó. Curiosamente, yo estoy dando una entrevista y está atrás de mí. Se me hizo mala educación pedírsela en ese momento", comentó.

Michel Duval responde a la polémica

Al ser cuestionado sobre el paradero de la chamarra de Pedro Montiel, Michel Duval dio una versión diferente al explicar que el productor le había prestado la lujosa prenda, misma de la cual perdió su paradero, señalando que suponía que se había quedado en casa de su ahora exnovia Carolina.