Manelyk recordó la primera vez que Aleska Génesis estuvo detenida por robo de relojes de alta gama | VIDEO

La Casa de los Famosos All Stars sigue dejando mucho de qué hablar. Después de la detención de Aleska Génesis, la quinta eliminada del reality show, sigue saliendo información donde se contó sobre el pasado en prisión de la modelo. La encargada de recordar el pasado de la venezolana de 33 años fue Manelyk, quien sacó el tema después del posicionamiento del pasado domingo.

La ex Acapulco Shore recordó que la modelo había sido detenida en el aeropuerto antes de La Casa de los Famosos All Stars por robar unos relojes de gama alta. Mane explicó que todo lo que dijo había salido en redes sociales, por lo que no estaba mintiendo o difamando a la venezolana. La idea de la mexicana era defenderse ante todo lo que le comentó Aleska en el posicionamiento del pasado domingo.

"A ella, antes de que viniera para acá, la detuvieron en el aeropuerto porque le robó unos relojes a un güey. Eso lo dijeron en todas las noticias. Yo no estoy diciendo algo que no esté en las redes", dijo Manelyk después de la noche de posicionamientos. Noticias Relacionadas ¿Por qué salió de prisión Aleska Génesis este martes 11 de marzo?

Aleska Génesis reaparece en redes tras salir de prisión: "Mis derechos fueron vulnerados de la manera más injusta"

Aleska fue la quinta eliminada del reality show (IG: lacasadelosfamosostlmd)

Manelyk recordó el tema de su ex y el de Aleska

Niurka confirmó que no estaba difamando a nadie cuando recordó la parte en la que los medios de comunicación sacaron la noticia de esa primera detención. Mane terminó su opinión recordando el tema del romance que tuvo Aleska y que se terminó yendo con hermana. La ex Acapulco Shore dejó claro que la gran diferencia es que ella si se iba a casar con la persona de la que habló, o eso pensaba en aquellos años, no como Génesis, quien solo se habría acostado con dicha persona.

"Era mi güey y tres me iba a casar con él. No nada más me vino a cog... un día y al otro se fue con la hermana. Son muy diferente, muy diferente", terminó Mane sobre lo que se dijo en el posicionamiento la noche del domingo.

Un día después de que se revelaran estos detalles en La Casa de los Famosos All Stars, Aleska Génesis abandonó la casa convirtiéndose como la quinta eliminada del reality show y con esto el que la venezolana pudiera ser aprendida por parte de las autoridades tras presentar la orden de aprensión por una denuncia que la modelo arrastra de tiempo atrás.