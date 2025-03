Quién es el misterioso hombre que podría estar relacionado con la desaparición de la estudiante Sudiksha Konanki

Autoridades de República Dominicana, Estados Unidos y la India continúan con la investigación para dar con el paradero de Sudiksha Konanki, una joven que disfrutaba de sus vacaciones en Punta Cana, cuando desapareció sin dejar rastro alguno de su paradero. La estudiante de 20 años nació en India, pero vivía en Estados Unidos, razón por la cual ambos países colaboran en las tareas para encontrar a la mujer en la isla caribeña.

De acuerdo con la cronología del caso, Sudiksha Konanki viajó con sus amigas a Punta Cana a principios del presente mes. Las jóvenes pretendían disfrutar de sus vacaciones de primavera por lo que se hospedaron en el Hotel RIU, donde la estudiante fue vista por última vez la madrugada del pasado 6 de marzo.

Sudiksha Konanki fue captada por cámaras de seguridad del hotel horas antes de su desaparición. En las imágenes se vio a la joven bailando en el bar del hotel en compañía de sus amigas. Una hora después, cerca de las 4:00 de la madrugada, se ve que la estudiante sale hacía la playa con tres de sus amigas y dos hombres, a quienes presuntamente conocieron en el bar del hotel.

¿Quién era el hombre que estaba con Sudiksha Konanki?

Hay una alerta de la Interpol para dar con el paradero de la joven. Foto: Interpol

Las cámaras grabaron a Konanki caminando abrazada de uno de estos hombres, quien además parece ir tomando fotografías con su teléfono celular, esto mientras las amigas de la estudiante van platicando con el otro sujeto. En punto de las 4:50, las cámaras del hotel captaron a las jóvenes regresando a sus habitaciones, pero en las escenas no aparece Sudiksha Konanki, ni su acompañante, este último fue grabado mientras volvía a su cuarto a las 9:00 de la mañana.

Ante la desaparición de la estudiante, las autoridades han prestado particular atención en el hombre misterioso, quien presuntamente habría sido la última persona en ver a Konanki antes de su desaparición. El sujeto fue identificado como Joshua Riibe, de 20 años de edad, quien sería otro estudiante estadounidense de la St. Cloud State University en Minnesota. El hombre ya se ha presentado a declarar en varias ocasiones y, aunque no es considerado un sospechoso, sigue bajo investigación en República Dominicana y no tiene permitido abandonar el país.

¿Qué dijo Joshua Riibe por la desaparición de Sudiksha Konanki?

No hay rastros sobre el paradero de Sudiksha Konanki. Foto: facebook Sudiksha Konanki.

Joshua Riibe habría explicado a la policía que él y la joven estuvieron nadando en la playa durante algunos minutos, hasta que una ola los arrastró y los alejó de la orilla. El estudiante habría contado que él logró salir del agua debido a que tenía algunos conocimientos como salvavidas; agregó que ayudó a Konanki a regresar a la orilla, pero que una vez fuera de peligro él la perdió de vista y no la volvió a ver.

Riibe habría narrado al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que tras regresar a la orilla él empezó a vomitar como consecuencia de agua que tragó y cuando logró recuperarse ya no vio a Sudiksha Konanki, por lo que pensó que ella había regresado al hotel. Añadió que, debido a su previo consumo de alcohol, él se quedó dormido en la playa y cuando despertó, cerca de las 9:00 horas, regresó a su cuarto de hotel, donde se enteró de que la estudiante jamás volvió con sus amigas.

Hasta ahora, el joven no ha sido acusado por cargos relacionados a la desaparición de Konanki, aún así las autoridades mantienen su pasaporte asegurado, para garantizar que él no saldrá el país y lo tienen vigilado como una persona de interés en el caso de la estudiante estadounidense.