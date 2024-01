Niegan que Paola Suárez consumiera drogas, tal como acusó su novio

Después de que José de Jesús Castro acusara que Paola Suárez consumía drogas, el publirrelacionista de la integrante de "Las Perdidas", Luis Caracheo, salió en su defensa y negó que la influencer tomara algún narcótico. Asimismo, habló de cómo era la relación de su representada con su novio, quien presuntamente le había pedido matrimonio horas antes de golpearla.

La tarde de este jueves 11 de enero, Carachero ofreció una entrevista al programa De Primera Mano, en la que declaró que en estos momentos no se encuentra en el hospital con la creadora de contenido, sin embargo, se mantiene en contacto con Wendy Guevara para saber su estado de salud y cómo va progresando tras la agresión.

Sigue leyendo:

VIDEO | Jesús confiesa terrible golpiza a Paola Suárez: “Pido perdón y el dolor que te causaron"

Paola Suárez, ¿perderá el ojo? Este es el estado de salud de la querida influencer

¿Paola Suárez consumía drogas?

Durante la conversación, los conductores preguntaron sobre las declaraciones del novio de Paola Suárez, quien aseguró que habían consumido drogas antes de la pelea. Al respecto, el RP de la influencer declaró que durante el tiempo que ha trabajado con ella, nunca la ha visto consumir alguna sustancia ilícita, por el contrario, descartó que tenga un problema.

"No. Hasta donde yo sé y lo que respecta a lo laboral y lo poco que he convivido con ella personalmente, nunca he visto a Paola que tenga adicción a alguna droga o que sea adicta a una sustancia ilícita. Paola siempre ha estado tranquila, siempre ha sido muy trabajadora, es la más puntual de todas, es muy comprometida con su trabajo. Y de sustancias que se meta o algo, la verdad nunca la he visto y no creo que pase eso con ella", sentenció.

Paola Suárez no llevaba a su novio a sus compromisos de trabajo IG @paolitasuarez28

¿Cómo era la relación de Paola Suárez y su novio?

Tras revelarse que Paolita Suárez y su novio tenían problemas en su relación, Luis Caracheo destacó que él nunca se metió en la relación, por lo que desconoce estas declaraciones. El publirrelacionista indicó que la youtuber mantuvo su romance alejado del trabajo, por lo que pocas veces llevó a Jesús a sus presentaciones, no obstante, con lo poco que pudo convivir con él pensaba que era un joven tranquilo y que estaba enamorado de ella.

"Siempre se miró una persona muy tranquila, muy enamorados los dos. Paola estaba muy enamora de él. Hasta nosotros le decíamos 'Paola has cambiado mucho, te vemos mejor, te vemos más realizada', y era gracias a él. Entonces no sabemos por qué pasó todo esto y más cuando le pidió matrimonio", sentenció Luis, quien agregó que no cree que la propuesta fuera un plan para conseguir seguidores.

El novio de Paola Suárez se veía enamorado IG @paolitasuarez28

"Estuve un mes antes en León, platicamos y sí tenían planes, no me dijeron que era de matrimonio, pero querían formalizar algo", reveló el RB de Paola Suárez, quien destacó que los abogados de la integrante de "Las Perdidas" se están encargando del proceso legal en contra de su pareja sentimental.