Novio de Paola Suárez ya había sido violento con ella, revela la mamá de la integrante de "Las Perdidas"

Tras darse a conocer que Paola Suárez presuntamente fue golpeada por su prometido, José de Jesús C, se han destapado algunos detalles sobre su relación. De acuerdo a Montse Suárez, mamá de la integrante de "Las perdidas", el joven ya había sido violento con ella, y que supuestamente meses antes habían terminado la relación.

La madre de "La Patitas" tiene un canal de YouTube, en donde la noche de este miércoles 10 de enero hizo un live, en el cual platicó cómo se encuentra su hija y destapó algunas actitudes que tenía su pareja. La mujer aseguró que no habló de esto antes debido a que no se quería meter en los problemas de la influencer, sin embargo, ahora decidió romper el silencio.

Paola Suárez tuvo problemas con su novio previo al compromiso

La mamá de Paolita dio a conocer que meses antes su hija y Jesús ya habían tenido problemas. La mujer dijo que, aunque no se involucró mucho en el tema, sabía que se habían separado en diciembre por una discusión. Sin embargo, el prometido de la integrante de "Las Perdidas" se presentó en su casa en Navidad con una actitud violenta, ya que golpeó su puerta.

“Desde la vez pasada mi Pao ya se había enojado con este chico, yo no había querido hablar nada, este chico ya había tenido problemas con mi Pao, habían terminado, incluso para antes de la Navidad yo había comentado que íbamos a convivir en familia y no pasó nada de eso porque se enojaron y tuvieron problemas, algo así, no llegaron a mucho pero yo también me molesté porque fue a mi casa a patearme la puerta y es algo que no quería dar a conocer”, confesó.

Horas antes, Paola Suárez se había comprometido con su novio IG @paolitasuarez28

La mamá de Paola Suárez destacó que sus hermanas Mayra y Salma la están cuidando en el hospital, mientras que ella tiene planeado trasladarse a León, Guanajuato, este jueves, ya que se encuentra en San Luis Potosí. “Me estoy tragando mis corajes, mi impotencia, espero se recupere mi Pao porque el verla como yo la vi y verla como la vieron en su en vivo da mucha tristeza”, añadió, mientras soltó algunas lágrimas.

¿Cuál es el estado de salud de Paola Suárez?

De acuerdo al reporte médico que dio a conocer la propia Paola Suárez, tiene dos costillas rotas y podría perder el ojo tras las lesiones que le provocó la agresión. La influencer fue trasladada a un hospital privado en donde, según dijo Wendy Guevara, están esperando a que se desinflame el ojo para poderle hacer algunos exámenes.