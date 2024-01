VIDEO: captan a niñera agrediendo a bebé y provoca indingación en Mérida

La violencia infantil se encuentra a la orden del día y la ciudad de Mérida, en Yucatán, se ha vuelto blanco de la opinión pública debido a un video donde se observa el momento en que una niñera agrede físicamente a un bebé que estaba cuidando durante su jornada laboral.

La usuaria de Facebook, identificada como Daniela Arj, grabó las acciones de la trabajadora gracias a las cámaras de seguridad que instaló y difundió el momento en redes sociales, provocando la indignación de los usuarios.

"Atención mamás y señoras en búsqueda de nanas y enfermeras. Por favor no contraten jamás a la señora, golpeó a mi bebé y lo azotó brutalmente en varias ocasiones", se lee en la publicación de la mujer

Seguir leyendo:

Cae Diego “N”, estudiante acusado de editar fotos de sus compañeras con IA y venderlas

Así fue la agresión contra un bebé en Yucatán, usuarios piden a las autoridades intervenir

Los hechos ocurrieron recientemente, apenas el pasado 9 de enero, cuando los padres se enteraron del "infierno" que vivía su pequeño mientras ellos se ausentaban. La mujer reveló que una vez que se percataron, decidieron despedirla y ella pidió que no la exhibieran en Internet, ya que se estaría quedando sin empleo con otros clientes.

En el material audiovisual se observa que el pequeño se encuentra recostado en su cuna, la mujer le habla y le arropa, sin embargo, el menor comienza a moverse en varias ocasiones, lo que provoca el enojo de la niñera. Se aprecia como carga al pequeño y lo azota contra el colchón.

Seguir leyendo: Cae sujeto por abusar sexualmente de su hijastra

El clip ha provocado una fuerte indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes piden a las autoridades de la entidad intervenir en el caso. Hasta el momento se desconoce si los padres levantaron la denuncia correspondiente. "No se dejen, denuncien, ese bebé no merece eso" o "mendiga vieja, no merece cuidar nunca a un menor", fueron los comentarios que resaltaron.