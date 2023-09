Gira de AMLO por Sudamérica: ¿qué países visita el presidente y en qué fechas?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció durante la conferencia matutina de este 6 de septiembre, su próxima salida al extranjero. Se trata de una visita a Sudamérica, misma que representa la segunda gira que realiza a lo largo de su sexenio por países de América latina, luego de que en mayo pasado visitó Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba. Pero ¿a qué lugares irá? ¿en qué fechas? y ¿qué medidas tomará en sus recorridos?

Desde Palacio Nacional, el primer mandatario informó que realizará su próxima visita en un avión de la Fuerza Aérea y estará acompañado por Alicia Bárcena, actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, así como por el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 6 de septiembre, AMLO informó que será el viernes 8 de septiembre cuando salga rumbo a Colombia y Chile. El mandatario explicó que se irá después de que concluya el ya cotidiano encuentro con la prensa en Palacio Nacional y señaló que estará fuera del país los días sábado, domingo y lunes, ya que su regreso está planteado para el martes 12 de septiembre. Algunas de las actividades contempladas en su itinerario serán las siguientes:

El presidente López Obrador aseguró que con el objetivo de "prevenir", durante la gira su gobierno no va a solicitar el paso por el espacio aéreo de Perú . Por el contrario, explicó que darán un rodeo a fin de llegar a Santiago de Chile sin tener problemas con la administración peruana.

"Como no queremos que nos hagan una majadería, porque como es público y notorio, no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo, vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile", dijo el primer mandatario.