AMLO: los adversarios tenían ganas de que las "corcholatas" se "deschongaran"

Al mantener la incógnita sobre si hoy o mañana entregará el “bastón de mando” de la 4T, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que sus adversarios se quedaron con las ganas de ver “deschongarse" a las “corcholatas” de Morena, pues aseguró que el proceso para elegir a quien se quedará al frente del movimiento ha marchado “muy bien”.

El tabasqueño reveló que, incluso, fue una sugerencia suya que atendió Morena, de no permitir debates internos entre los seis aspirantes, para no dar motivo de riñas entre ellos ni argumentos a sus adversarios.

“Tenían ganas nuestros adversarios y nuestros voceros de que se agarraran, se deschongaran con debates”, dijo en la Mañanera en Palacio Nacional.

A pesar de la insistencia de la prensa, López Obrador rechazó responder cuándo entregará el bastón de mando a quien resulte ganador o ganadora para coordinar los trabajos de “defensa de la Cuarta Transformación”.

López Obrador rechazó responder cuando entregará el bastón de mando a quien resulte ganador o ganadora. Foto: Especial

Primero dejó ver que sería hoy después de que por la tarde Morena dé a conocer los resultados, luego señaló que podría ser mañana para primero mostrar en la Mañanera el bastón de mando que entregará.

“Ya se los voy a mostrar, a lo mejor mañana se los muestro antes de entregarlo”, señaló.

López Obrador reiteró que decidió instaurar la entrega del bastón de mando porque simboliza que el nuevo coordinador debe defender los intereses del pueblo, en especial de los más vulnerables.

“Sobre todo es un símbolo de comunidades indígenas, de los más pobres de este país y es entregar ese símbolo a quien debe de encabezar la transformación, quien debe de darle continuidad a quien es para nosotros esencial el ayudar a los pobres y ayudar a los indígenas; eso nos hace diferentes, la oligarquía no quiere al pueblo, no le tienen amor al pueblo, los oligarcas son racistas y son clasistas, no estos inventando nada”, dijo.