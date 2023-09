El legado de AMLO no termina en 2024: estos son los pendientes que el presidente heredará a su sucesor

Se acerca el fin del sexenio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El tabasqueño dejará su cargo el 1 de octubre de 2024, por lo que faltan 14 meses para que el mandatario concluya su administración. El pasado 1 de septiembre presentó su Quinto Informe de Gobierno en el que destacó sus principales logros; no obstante, aún hay varios compromisos pendientes por cumplir de los 100 que leyó el 1 de diciembre de 2018 en Zócalo de la Ciudad de México.

Por otro lado, cabe mencionar que tanto la oposición como Morena comienzan a definir su ruta para elegir al candidato que los representará rumbo a las elecciones del 2024. El ganador o ganadora de los comicios del próximo año se quedará con pendientes que el actual presidente dejará al terminar su administración. A continuación se enlista una serie de compromisos que el tabasqueño ya no alcanzaría a cumplir:

1. Mejoras en el sistema de salud

El presidente ha prometido tendrá uno de los mejores sistemas de salud pública, "como el de Dinamarca y puede que mejor". Según el mandatario, esto implicaría tener un sistema de salud de calidad para todos, en buen estado, con médicos generales a diario, medicamentos y acceso a hospitales de segundo nivel con especialistas. El mandatario mexicano ha dicho en reiteradas ocasiones que antes de que termine el 2023 estará en marcha el programa IMSS-Bienestar para atender a la población que no tiene seguridad social.

“Poco a poco se irá ampliando el programa hasta que logremos, a mediados del sexenio, establecer un sistema de salud de primera, como en Canadá o en los países nórdicos”, dice el compromiso numero 13.

2. Descentralización de secretarías

Con el fin de lograr el desarrollo económico de México, el presidente se comprometió a descentralizar el gobierno; sin embargo, esta mudanza ha sido gradual. Una de las primeras en iniciar con este proceso fue la SEP hacia Puebla capital, aunque no se llevado a cabo al 100 por ciento.

"Lo de Ayotzinapa y lo de la descentralización que no hemos podido cumplir", reconoció en una de sus conferencias matutinas.

La Secretaría de Energía (Sener) ya opera desde Villahermosa, Tabasco, también la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) completó su mudanza, en cambio otras más cuentan con avances parciales, entre ellas, las secretaría de Salud, la Comisión Nacional del Agua, así como las subsecretarías de Minería y Ganadería. Por otro lado, hay otras que por cuestiones de seguridad nacional se mantendrán en la Ciudad de México: la Sedena, la Marina, Gobernación y la de Hacienda y Crédito Público.

3. Caso Ayotzinapa

En julio pasado, el presidente informó que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) decidieron terminar con su apoyo en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; sin embargo, garantizó a los familiares de las víctimas que se conocerá toda la verdad del caso.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación si la investigación concluiría en septiembre de este año, cuando se cumplen nueve años de la desaparición de los estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos”, AMLO declaró: ”Yo tengo el compromiso de llegar a conocer toda la verdad, a que se conozca toda la verdad sobre la desaparición de los jóvenes y es un compromiso que voy a cumplir, lo estoy cumpliendo, se va a avanzando y mucho”, garantizó.

4. Refinar en 2 Bocas

Aunque la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, fue inaugurada el 1 de julio del 2022, hasta el momento no se establecido una fecha para que inicie operaciones en su máxima capacidad, por lo que sigue pendiente. La meta es que en Dos Bocas se refinen 340,000 barriles diarios que permitan a México acercarse a la autosuficiencia energética.

“Se está haciendo en un tiempo récord, porque cuando se licitó la obra, las grandes empresas constructoras de refinerías querían que se aceptara su terminación hasta el 25, 2025, y dijimos: No, la tenemos que terminar a más tardar en el 23, y eso lo que está sucediendo. Ya está terminada, está en una fase de integración. Lleva tiempo también el periodo de prueba, pero yo espero que el año próximo ya esté produciendo a toda su capacidad, que podamos tenerla a más tardar a mediados del año próximo”, declaró el mandatario.

5. Seguridad

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, durante el sexenio del presidente López Obrador de diciembre de 2018 a abril de 2023 suman ya mas de 192 mil homicidios. Además, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de diciembre de 2018 a mayo de 2023, en México desaparecieron más de 33 mil personas, lo que indica que su estrategia de "Abrazos no balazos" no ha tenido los resultados esperados.

¿Cuáles son las reformas que quedan pendientes para el sucesor de AMLO?

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que dejará una lista de reformas “pendientes” para su sucesor, con el fin de que continúe la “transformación” de su gobierno, pues admitió que ya no le daba tiempo de concluir.

"Voy a dejar una lista de las reformas pendientes, y no me va a tocar a mí porque ya no tengo tiempo, debo dedicarme de cuerpo y alma a concluir las obras, a consolidar los programas de bienestar, a dejar bien sentadas las bases para la transformación del país. Pero sí hacen falta otras reformas”, admitió el mandatario.

1. Reforma al Poder Judicial

2. Reforma para eliminar organismos "saqueo"

