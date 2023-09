AMLO presenta su Quinto Informe de Gobierno: "Por el bien de todos, primero los pobres"

El mandatario dio a conocer que buscará reforzar la seguridad y el alto a la impunidad a través de distintas estrategias. Aseguró además que el bienestar del pueblo se ha dado por la lucha en contra de la corrupción.

1. Enviar una iniciativa para reformar al Poder Judicial a fin de evitar la impunidad, así como la complicidad con distintos grupos ajenos al pueblo. También pedirá que se designen a los magistrados, ministros y jueces por una vía democrática de elección popular.

2. El modelo de la atención a las causas ha funcionado para atacar al crimen desde una visión humanista. Esto ha reducido los delitos de orden federal en 24 por ciento.

3. Los homicidios disminuyeron en 17 por ciento.

4. El robo se redujo en 26 por ciento.

5. Los feminicidios se redujeron 29 por ciento.

6. Robo de vehículo se redujo en 44 por ciento.

7. El secuestro en 80 por ciento se redujo.

8. La Guardia Nacional cumple cuatro años con 128 mil elementos que garantizan la Seguridad Pública con la guía de la Sedena y la Marina.

9. La Sedena y la Marina se han encargado de la protección civil, cuidado de puertos, la construcción de dos mil 564 sucursales del Banco de Bienestar, limpieza de playas, edificación de hospitales, aplicación de vacunas, entrega de libros de texto, construcción de 320 cuarteles, acueductos, canales, un distrito de riego en Nayarit, la operación de hoteles y diversos proyectos de varios órdenes.

10. No se reprime al pueblo, no hay tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y no hay nexos del gobierno con el narco.