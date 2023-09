AMLO expresa confianza rumbo a su sucesión: "Hay relevo generacional de mujeres y hombres con convicciones"

A punto de iniciar su sexto y último año de gobierno, el presiente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “no se le subió el poder”, además de que se irá tranquilo porque hay relevo generacional de mujeres y hombres con convicciones.

En las instalaciones de la Feria del Caballo Texcoco, y ante 6 mil personas, dijo que aunque le queda un año de trabajo, serán como dos porque tiene doble jornada de trabajo y también recorre el país los sábados y domingos.

“Me voy a ir tranquilo porque hay relevo generacional y hay quienes ya están recibiendo a nivel nacional, ya entregué el movimiento de transformación, entregué el bastón de mando, me falta nada más entregar en un año la banda presidencial, pero repito, me voy a ir muy tranquilo porque quienes me van a sustituir van a ser mujeres y van a ser hombres con convicción y va a continuar la transformación de México”, expresó.