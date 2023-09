"Donde quiera que estés, iré por ti": la promesa vigente del padre de Emiliano Navarrete, uno de los 43 de Ayotzinapa

Las últimas palabras que el señor Emiliano Navarrete le dijo a su hijo José Ángel, antes de que desapareciera entre la noche del 26 y la madrugada 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, se han vuelto una promesa sin cumplir: "Donde quiera que estés, yo iré por ti", le dijo en aquella última ocasión. Hoy, a nueve años de esa herida que le ha dejado marcado a él y a gran parte de este país que exige justicia, el mensaje es el mismo: el de un padre que es capaz de recorrer hasta el último rincón del mundo para encontrar al ser que tanto ama.

Este 2023 ha pasado casi una década de esa serie de episodios violentos en los que autoridades de distintos niveles y miembros del crimen organizado se unieron en un ataque en Iguala, Guerrero. Un hecho que traería como resultado la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y que con ello ha dejado inconclusa la historia de 43 jóvenes y de sus familias, tal como ocurrió con la de José Ángel Navarrete González.

"Como le dije la última vez que lo miré, que donde quiera que estuviese iba yo ir por él. Y sigo en esa misma postura y seguiré así hasta saber la verdad de dónde están él y sus compañeritos", expresó el señor Emiliano, padre de José Ángel.

José Ángel tenía 18 años cuando desapareció. Foto: Facebook

El sueño de ser maestro y futbolista: ¿Quién es José Ángel?

José Ángel Navarrete González es un joven originario de Tixtla, una ciudad ubicada en la región centro del estado de Guerrero. Es hijo de la señora Angélica González y de Emiliano Navarrete, quien emigró hacia Estados Unidos con el objetivo de darle una mejor vida a su familia. Sin embargo, justo en la adolescencia de su hijo, regresó a México sin imaginar que poco tiempo después, uno de sus más grandes amores le sería arrebatado.

Además de querer ser maestro, José Ángel era un apasionado del fútbol. Foto: Facebook

Calificado por sus seres queridos como un joven dulce y sociable, José Ángel además de prepararse para ser maestro en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, había demostrado ser un fiel amante del fútbol. De hecho, inspirado en el jugador Leonel Messi, el joven dejaba relucir su talento por las calles de su comunidad. Hoy, tanto sus sueños como sus pasiones han quedado truncadas luego de haber sido desaparecido con tan sólo 18 años de edad.

"Se han pisoteado sus Derechos Humanos, su derecho a la vida, su derecho a estudiar... ¿Cómo pueden existir personas que puedan hacerle tanto daño a jóvenes de 18 años, es algo imperdonable, pero espero poder encontrarlo algún día", declaró el padre de José Ángel en entrevista para El Heraldo Digital.

La esperanza que tiene el señor Emiliano por encontrar a su hijo es la misma que poseen los familiares de los otros 42 jóvenes que fueron víctimas de un crimen de Estado, tal y como lo llamó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, en el informe que dio a conocer el pasado 18 de agosto del 2022. Una exposición en la que también derrumbó la denominada "verdad histórica", forjada y constituida durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, y en el que reconoció que se trató de "una acción concertada desde el más alto nivel del gobierno". Aún así, todavía existen más dudas que certezas.

A nueve años, padres de los normalistas piden que el Ejército entregue información

Este 2023, transcurridos nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes, sus madres y padres han vuelto a levantar la voz, así como lo han hecho desde el 2014. Por medio de un plantón, manifestaciones y protestas vuelven a gritar para exigir datos sobre el paradero de sus seres amados. Sin embargo, ahora hay una petición que destaca de entre las demás: que el Ejército dé a conocer la información que no se ha revelado y que podría ayudar a esclarecer lo que ocurrió en la llamada "Noche de Iguala".

La petición de las madres y padres de los normalistas no es fortuita. En su último informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que tomó las investigaciones del caso en paralelo a la autoridad, señaló de nueva cuenta al Ejército como uno de los principales actores en la desaparición de los normalistas. Así, puso sobre la mesa la forma en la que elementos de las Fuerzas Armadas tuvieron una participación tanto activa como indirecta en el crimen.

Emiliano Navarrete pide que el Ejército dé a conocer los documentos que faltan: Foto: Cuartoscuro

Bajo estas premisas, por ahora, los familiares de los estudiantes siguen a la espera de que la actual administración les entregue los documentos faltantes que podrían dar más claridad sobre lo ocurrido en 2014 y así el presidente Andrés Manuel López Obrador complete su promesa de esclarecer este emblemático caso.

"Si nos entregasen esos documentos entonces podríamos saber dónde están nuestros hijos, porque realmente ellos les dieron seguimiento desde el día de los hechos, tuvieron conocimiento en tiempo real... Para nosotros es una esperanza porque podríamos saber si existe algo para esclarecer el caso ", explicó el señor Emiliano.

"Son nueve años y no ves esa luz que queremos encontrar"

Durante casi una década, las madres y padres de los 43 normalistas han recorrido cientos, miles de veredas y caminos para intentar encontrar las pistas de lo que pudo haber pasado con sus hijos. Pese a los obstáculos impuestos en parte por las propias autoridades, se han tomado de la mano entre ellos, así como con el apoyo de distintas organizaciones, con la esperanza de hallar la luz que les pueda conducir a la verdad. No obstante, esa luz todavía no se ha encendido. Todo lo contrario, la oscuridad de la incertidumbre ha hecho que las y los familiares de los estudiantes sigan avanzando con una enorme paradoja porque por un lado tienen el alma rota, por no saber dónde están los seres que aman, pero por el otro deben tomar la fuerza necesaria para seguir en la búsqueda.

"Son nueve años y estamos acá y pues no le vemos esa luz que queremos encontrar y que nos dé esa fortaleza para saber dónde estás nuestros hijos", expresó el padre de José Ángel.

Entre el dolor, las madres y padres de los normalistas deben sacar fuerza para buscar a sus hijos: Foto: Cuartoscuro

Hoy, a nueve años de la desaparición de los 43 normalistas, el exprocurador Jesús Murillo Karam es el funcionario de más alto nivel detenido por su presunta responsabilidad en los hechos y únicamente tres estudiantes han sido identificados: Alexander, Christian y Jhosivani. ¿Dónde están cada uno de los jóvenes?, ¿qué ha pasado con las madres y padres que han encontrado la muerte antes que el recuento con sus hijos?, ¿cuándo habrá verdad y justicia? Sí, en este noveno aniversario, siguen habiendo más preguntas que respuestas en lo que familiares de los normalistas desaparecidos han denominado "crimen de Estado".

