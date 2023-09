No sabemos y no podemos asegurar que haya algún estudiante de Ayotzinapa con vida: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que antes de que termine su administración se dará a conocer la verdad de lo que sucedió con los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, quienes desaparecieron la noche del 26 septiembre de 2014. Al ser cuestionado por periodistas, el mandatario reconoció que no puede asegurar que, a estas alturas, haya algún sobreviviente. Desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo reiteró que encontrar la verdad es uno de los compromisos de su gobierno y que aún hay tiempo para cumplirlo, antes de que termine su periodo al frente del país.

“No sabemos, no, no podemos asegurar nada, todavía vamos avanzar", contestó el mandatario al ser cuestionado sobre la posibilidad de que haya algún normalista sobreviviente. Agregó que actualmente "siguen las búsquedas no hemos dejado de buscar un solo día, un solo día, y se continúa con la investigación y tengo confianza que en el tiempo que nos queda vamos a conocer lo sucedió y sobre todo donde están los jóvenes".

Foto: cuartoscuro.

AMLO asegura que hay un "pacto de silencio"

De igual manera, López Obrador mencionó que las investigaciones han sido obstaculizadas por quienes participaron en los hechos del 26 septiembre de 2014, ya que no quieren que la verdad salga a la luz. "Hablo del famoso 'pacto de silencio', también todas las autoridades que participaron en crear la famosa vedad histórica. Luego están los que medran con el dolor ajeno, aunque parezca increíble y eso es lo que más me molesta, porque no se puede, es una enajenación el que alguien se valga del sufrimiento de los padres, madres, en este caso, sacar provecho personal o para hacer valer su pensamiento retrograda o sus diferencias con nosotros”, dijo.

Además, durante su conferencia mañanera de este 21 de septiembre, el presidente mostró los oficios que solicitó al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, para ejecutar las órdenes de aprehensión en contra de 16 militares presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Añadió que las secretarías de la Defensa Nacional y de María han entregado toda la información solicitada y se han comportado a la altura del caso.

El presidente mostró los oficios que solicitó al secretario de la Defensa Nacional.Foto: cuartoscuro.

"(...) solicito que se apoye esta diligencia manteniendo bajo vigilancia a este personal, con el propósito de que sí se autoriza las respectivas ordenes de aprehensión no puedan fugarse, ni tratar de evadir los procesos judiciales, -esto se los aseguro, que ni siquiera lo saben los padres, por eso lo estoy dando a conocer, porque hay mucha intermediación, ayer se los dije y yo quiero que ellos tengan información directa- general secretario, estoy consciente de la complejidad de la aplicación de esta instrucción, sin embargo, como lo hemos hablado muchas veces la mala conducta de servidores públicos no puede tolerarse mediante encubrimiento o impunidad, porque ese proceder afecta a las instituciones e impide vivir en una sociedad con apego a la legalidad y la justicia", leyó el presidente la carta de mayo de 2023.

Con información de Paris Alejandro Salazar

