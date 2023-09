FUERTES IMÁGENES: estudiante se lanza desde el tercer piso de su escuela en Chihuahua

En redes sociales se volvió viral un video que muestra a una joven estudiante saltando del tercer piso de su escuela. Los hechos fueron documentados por sus compañeros de aula, quienes revelaron que el suceso presuntamente ocurrió dentro de las instalaciones del Colegio de Bachilleres (Cobach) número 5 de Ciudad Juárez, Chihuahua. En las desgarradoras imágenes se ve a los estudiantes preocupados, luego de que una joven presuntamente se intentara suicidar lanzándose al piso desde el pasillo de un edificio.

El lamentable suceso fue captado por un alumno que, casualmente, estaba tomando fotografías cuando la joven apareció en la escena. Las imágenes muestran que la adolescente, quien presuntamente estaría cursando el primer semestre de educación media superior, no dudó ni un segundo y con gran agilidad trepó los barandales del pasillo y se arrojó hacía el piso. Rápidamente, alumnos que se encontraban en el salón de clases se percataron de lo sucedido y salieron para auxiliar a la estudiante.

La estudiante se lanzó al vacío sin titubear. Foto: captura de pantalla.

Estudiante se arroja del tercer piso de su escuela frente a sus compañeros

Según información de medios locales, la menor cayó sobre el techo de otro salón, por lo que no presentó heridas de gravedad. No obstante, la estudiante presuntamente intentó atentar contra su vida por segunda ocasión, pero fue detenida por maestros y directivos, quienes se acercaron a ella y le brindaron atención necesaria. Aparentemente, la joven había sufrido una crisis nerviosa, por lo que las autoridades del plantel solicitaron la presencia de una ambulancia y equipos médicos.

A través de una tarjeta informativa el Colegio de Bachilleres de Chihuahua dio a conocer que “directivos, personal docente y administrativo al momento del suceso aplicaron de manera inmediata el protocolo de atención establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), para este tipo de sucesos”. Hasta ahora, se desconoce el estado de salud de la joven. Sin embargo, el caso se ha viralizado en redes sociales, donde decenas de internautas han enfatizado en la importancia de tratar la salud mental como un problema serio.

El suceso se difundió en redes sociales. Foto: captura de pantalla.

"No tomen como chisme como padres debemos ser amigos de nuestros hijos"; "Dios la cuide y los maestros que la ayuden canalizarla con un psicólogo"; "No me sorprendería que le estén haciendo bullying ojalá y puedan averiguar los motivos y ayudarla"; "Se tiene que dar más atención a la salud mental, esto es un foco rojo en las escuelas"; y "que le ayuden, para que no se repita", fueron algunos comentarios que recibió el video en redes.

