Disminuye número de suicidios en Aguascalientes: ISSEA

El director de Salud Mental y Adicciones en el Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA), Héctor Grijalva Tamayo, informó que este año, la incidencia de suicidios en Aguascalientes ha disminuido en comparación al año pasado. Grijalva Tamayo, detalló que, en lo que va del año, se han registrado 86 suicidios, mientras que en 2022 se contabilizaron más de 100.

“Me siento muy satisfecho de lo que sí se hace. No me voy a fijar en las estadísticas nacionales porque me fijo en las locales. Si tenemos ahorita 86 y el año pasado a estas alturas había más de 100, algo se ha hecho”

Héctor Grijalva Tamayo, Director de Salud Mental del ISSEA.