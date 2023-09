Alan "N" trató de hacer ver el crimen de Ana María Serrano Céspedes como un suicidio, ahora su madre clama justicia

La mañana de este lunes se realizó la audiencia de Alan "N", el presunto feminicida de la joven Ana María Serrano Céspedes, en el Centro Preventivo y De Readaptación Social "Juan Fernández Albarrán", también conocido como Penal de Barrientos, ubicado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. En este lugar se encuentra recluido el presunto autor del crimen ocurrido el pasado martes 12 de septiembre en el municipio de Atizapán de Zaragoza y que ha conmocionado no solo a la sociedad mexicana, también a la colombiana, esto debido a que la joven estudiante era sobrina del exministro de Hacienda, de Comercio y Turismo de Colombia, José Manuel Restrepo.

Con el paso de las horas se han dado a conocer mayores informaciones acerca del crimen de Ana María, quien fue asesinada en su casa la tarde del pasado martes y hasta el momento el principal sospechoso de su asesnato es su expareja Alan "N". Este domingo trascendió que el también estudiante fue detenido el sábado en la noche en el municipio de Malinalco, Estado de México, para posteriormente ser presentado ante las autoridades en el Penal de "Barrientos", una vez que la familia de la joven presentara una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Edomex, la cual desde ha dado seguimiento al caso.

Crimen de Ana María conmociona a la sociedad mexicana

Ana María fue asesinada en su casa en Atizapán de Zaragoza. FOTO: Especial

Fue este domingo cuando se volvió viral en redes sociales un video en el que la familia de Ana María exige justicia, en el clip la madre de la joven asesinada, Ximena Céspedes, aparece dando a conocer un mensaje a modo de comunicado con la exigencia para que las autoridades actúen las investigaciones conforme a los protocolos y le den a la joven la justicia que merece.

Entrevistada por "Foro TV", la madre de Ana María aseguró que el objetivo de grabar ese video es pedir como familia dos cosas: "El primero es que la Fiscalía ha estado muy al pendiente, ha hecho mucho trabajo, realmente impresionante, lo mismo que el Ministerio Público, pero a partir de ahorita es el momento más importante y que se lleve el proceso a cabo y se llegue hasta las últimas consecuencias por la tranquilidad nuestra y de Ana María. Y que el caso de Ana María no sea el único que se lleve a cabo así y que nunca más pase.", declaró la señora Céspedes, quien además recordó cómo era su hija:

"Era en toda la palabra brillante, y no solo por un tema de inteligencia y lo que hacía (estudiante de medicina), sino porque le daba luz a todo el mundo, le daba paz a la gente con la que estaba. Ella amaba la vida, amaba bailar, cantar, amaba tener amigos (...) tocaba los corazones de todas las personas que estaban a su alrededor", aseguró.

Ana María había terminado su relación con Alan "N" en junio pasado

De acuerdo con la declaración de la señora Céspedes, Alan y Ana María se conocían desde primero de secundaria, sin embargo, como pareja estuvieron juntos un año y medio: "lo conocíamos (a Alan), estuvieron un año y medio de novios, era una relación de escuela como tendríamos cualquiera de nosotros. Era un niño educado, decente, buen estudiante, uno esperaba que tuviera toda su vida por delante. Nunca creímos de verdad, ni Ana María, ni sus compañeros, ni nosotros, ni los padres de familia que los conocíamos, que esto fuera a pasar, nunca se nos pasó por la cabeza que siquiera eso existiera en una relación así."

Ximena Céspedes aprovechó para enviar un mensaje a la sociedad mexicana y sobre todo a aquellos que son madres y padres de familia: "Tenemos que hacer una conciencia como sociedad, como padres de familia, como educadores, que no podemos normalizar este acoso, esa intensidad, pero nosotros no lo vimos. De pronto tenemos que comenzar a no normalizar la violencia, el acoso, los mensajes que son intrusivos, y comenzar de verdad a parar algo que daña a toda la sociedad que son los feminicidios.

Madre de Ana María desconoce si hay un segundo implicado

La expareja de la joven fue detenido el sábado por la noche en Malinalco. FOTO: FGJEdomex

Si bien hasta el momento no se ha determinado la causa de muerte de Ana María, el presunto feminicida de la joven de 18 años, Alan "N", fue detenido el sábado en la noche en Malinalco. Entrevistada por la cadena colombiana "Caracol", Ximena Céspedes declaró en entrevista que si bien hasta el momento desconocen lo que pasó dentro de su casa aquel martes 12 de septiembre, no podría confirmar la existencia de un segundo implicado en el crimen de su hija: "No sabemos de un segundo implicado, no tenemos otra información", aseguró, al tiempo que dijo desconocer qué fue lo que ocurrió aquella tarde en el interior de su vivienda:

"No sabemos lo que pasó dentro de la casa, pero tenemos que agradecerles a las autoridades mexicanas, a la Fiscalía (General de Justicia del Estado de México) y al Ministerio Público, han hecho un trabajo maravilloso. Lo que sí quedó claro es que fue un feminicidio, se hicieron todas las investigaciones. No hemos podido entrar a la casa porque aparte de las pruebas que tienen (que hacer) actualmente, el homicida, el presunto hasta que no se juzgue directamente, pero no hay nadie que creemos que pudiera hacer eso, es el exnovio, el que fue novio de ella en el colegio durante año y medio."

¿Que ocurrió aquella tarde en la casa de Atizapán?

Ana María estudiaba medicina. FOTO: Twitter

Tanto la señora Céspedes como su esposo no se encontraban aquel día en su casa ya que estaban de viaje: "Nosotros salimos de viaje de aniversario, estábamos fuera del país, como cualquier cosa uno a los 18 años se queda solo en su casa, es como normal. Vivimos en un barrio muy seguro, cerrado, hemos vivido ahí toda la vida sin ningún problema, ella se quedó, estaba estudiando medicina. Ella legó de la universidad como a las 3:30 de la tarde, todavía alcancé a chatear con ella, me dijo 'ya llegué a la casa', le dije 'perfecto; come, hablamos dentro de un rato'. Él ya la estaba molestando desde el sábado de esa semana, empezó a acosarla, antes la acosaba pero ya parece que ya hubo como amenazas, pero nosotros no nos enteramos en ese momento", explicó a la cadena "Caracol".

Ximena Céspedes supone la manera en la que el feminicida pudo ingresar a su casa: "Entró (la expareja de Ana María), no sabemos todavía cómo, ya tienen las cámaras y los videos (las autoridades) pero forman parte de la investigación entonces tampoco nos han dejado verlos, y cuando yo llamé al vecino que fue cuando me di cuenta a las seis de la tarde, ya no estaba con vida. Entonces fue un lapso, parece que el muchacho entró como a las 4, entre las 4 y las 6 de la tarde, pues lo conocía (Ana María) entonces él podía entrar sin ningún problema. No sabemos si ella le abrió", expuso.

Alan trató de hacer ver el crimen ver como un suicidio

Al ser cuestionada acerca de que el agresor trató de hacer ver el feminicidio como un suicidio, la madre de Ana María afirmó que "eso es correcto. Incluso fue lo primero que tuvo que hacer la Fiscalía, demostrar que no fue un suicidio sino un feminicidio", indicó Ximena Céspedes.

"Ana María sí le había comentado a sus amigos, el lunes precisamente, que su exnovio ya está siendo muy pesado, que ya estaba enviando mensajes muy agresivos, entonces todos le recomendaron que lo bloqueara del chat para que la dejara de molestar y eso fue lo que ella hizo. Pero de ahí a lo que pasó nadie se lo hubiera imaginado", indicó en la entrevista.

