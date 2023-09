Ana María fue asesinada en México, era sobrina del ex ministro de Hacienda de Colombia

Autoridades dieron a conocer en las redes sociales que Allan "N" fue detenido por miembros de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Es el presunto responsable del feminicidio de Ana María Serrano, joven que fue hallada sin vida el 12 de septiembre en su casa, ubicada en el municipio deAtizapán de Zaragoza.

Allan "N" fue presentado ante las autoridades en el Centro Preventivo y De Readaptación Social "Juan Fernández Albarrán" en el. municipio de Tlalnepantla, mismo que es conocido coloquialmente como "Barrientos". Será un juez quien defina su situación jurídica durante las próximas horas.

La madre de Ana María dio a conocer el delito en las redes sociales. Ximena Céspedes aseguró que su hija habría sido privada de la libertad después de terminar con su novio, a quien identificó como Allan, por lo que procedió a interponer una denuncia para que las autoridades dieran con su paradero.

Ana María quería ser cardióloga, por lo que entró a estudiar medicina. Llevaba dos meses en la escuela, de acuerdo con lo que informó su madre. Además, la describió como alguien maravillosa que tocaba todos los corazones con los que se cruzaba. Por esa razón, han sido cientos de personas las que se han presentado a despedirlas.

"Una sola petición, justicia. No solo nos quitó a mi niña, sino también la libertad y nuestra tranquilidad. No podemos regresar a nuestra casa y tememos por nuestra integridad. Ana María descansa en paz, pero todos los que la conocimos, no lo haremos. Justicia para Ana María".