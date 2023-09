AMLO rechaza propuesta de Morena de demoler casa de Xóchitl Gálvez

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su desacuerdo con la propuesta de Morena de demoler la casa de la senadora Xóchitl Gálvez, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

Sin pregunta de por medio, dijo que en política hay que verse como “adversarios a vencer, no como enemigos a destruir”. Comentó que conforme se acerca la época electoral, se encienden los ánimos en la llamada clase política y hay confrontación.

“Hay que buscar serenar los ánimos en general, no enrarecer la vida política, por ejemplo están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles, sin permisos y que hay que destruir la casa de quién es representante de un movimiento, ¡no!, ¡no!, ¡no!, ¡no!, ni quemar libros, ni utilizar la picota y el marro para destruir nada y vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir, mucho eso cuando estuvimos en la posición”, aseveró.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, dijo que la confrontación en la clase política es parte de la democracia, pero no es una cuestión que debe alarmar.

Morena en la CDMX exigió a la alcaldía Miguel Hidalgo verificar clausurar y demoler el conjunto habitacional en el que vive Xóchitl Gálvez. Foto: Archivo

“En lo que llaman la clase política que es otro mundo, es distinto, en lo que es el llamado el círculo rojo, es otra cosa, ahí es donde hay confrontación, que también es sustancial a la democracia, no debe de alarmarnos y es donde hay críticas, cuestionamientos pero no generalizar, cuando dicen ‘se polariza’, no, es arriba.

“El pueblo está en otras cosas, la mayoría de la gente buscándose la vida honradamente, En eso andan, sin embargo la élite, la llamada sociedad política andan en otra cosa y ahí es donde también como es natural hay confrontación, pero todo se va a ir serenando aún y cuando se van acercando a las elecciones, que es el motivo de qué haya esta confrontación política”, añadió.

Morena en la Ciudad de México exigió a la alcaldía Miguel Hidalgo, que gobierna el PAN, verificar, clausurar y demoler el conjunto habitacional en el que vive Xóchitl Gálvez por presuntamente ser una construcción ilegal. Sin embargo, la alcaldía Miguel Hidalgo señaló que aunque los inmuebles no cuentan con Autorización de Uso y Ocupación, no amerita una demolición.

AMLO descarta ambiente de polarización en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que en México exista un ambiente de polarización, ya que consideró que el pueblo anda en otras cosas y hay "un buen humor social". En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que previo a las elecciones de 2024 se tiene un país tranquilo y no hay divisiones.

"Yo creo que hay bastante tranquilidad, bastante armonía en la mayoría del pueblo, la gente está contenta, hay un buen humor colectivo, social, no hay mal humor en el pueblo, la gente esta contenta, esperanzada, feliz en México", aseguró.

López Obrador señaló que las diferencias políticas son sustanciales a la democracia y hasta previsibles en tiempos electorales. Afirmó que sólo perciben un ambiente de polarización pequeños grupos en el país.

"Es distinto en lo que es el llamado 'círculo rojo' es otra cosa, ahí es donde hay confrontación, que también es consustancial a la democracia, no debe de alarmarnos y es donde pues hay crítica, cuestionamiento, pero no generalizar, cuando se dicen 'se polariza', no, es arriba, el pueblo está en otras cosas, bueno la mayoría de la gente buscándose la vida honradamente", aclaró.