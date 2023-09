VIDEO: AMLO acusa contradicciones en el FAM y muestra un video de Xóchitl Gálvez rompiendo una piñata del PRI

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los integrantes del PRI y el PAN quienes antes se señalaban mutuamente de actos de corrupción y que hoy forman una alianza para recuperar los privilegios en el poder.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal expuso que para gobernar un país se requiere congruencia, que priistas y panistas así como dicen una cosa dicen la otra.

Arremete contra Xóchitl Gálvez Foto: Especial

Expone a Xóchitl Gálvez rompiendo una piñata

López Obrador presentó un video en la responsable del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez rompe una piñata del PRI, partido con el que actualmente el PAN tiene una alianza electoral.

"¿Saben que se necesita para transformar un país? autoridad moral, y una palabra, un término, un concepto: congruencia, si no, no se puede (...) no es: yo pensaba así y ahora pienso como digo una cosa digo la otra. ¿quién decía eso?, no se puede", afirmó.

Recordó como hace años, ambos partidos se tachaban de corruptos, y que hoy van de la mano rumbo al 2024.

¿Quién es Javier Milei y por qué la comparó con él?

Los comparó con Javier Milei, el candidato presidencial ultraderechista de Argentina, quien ha insultado al Papa Francisco no esconde su lado conservador, mientras que panistas y priistas no se muestran realmente cómo son.

"No hay en Milei simulación, no hay hipocresía, es lo que piensa ahí está y hay otros conservadores hipócritas que se quedan callados, pero son iguales, y entonces es como cuando se decía, los priistas decían 'los panistas son muy corruptos' y miren en que terminaron, agarrados de las manos, y si puede ser que no todos los priistas sean corruptos, pero los panistas también, la diferencia es que algunos priistas son corruptos cínicos, y también también algunos panistas no todos, son corruptos hipócritas, y eso antes", explicó.

Con información de Noemí Gutiérrez.

