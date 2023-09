AMLO asegura que no hay endeudamiento: "ningún problema a futuro que pueda convertirse en crisis económica"

El presidente Andrés Manuel Manuel López Obrador aclaró que no existe un excesivo endeudamiento en el país como se ha manejado en las últimas semanas.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que el incremento de la deuda en su gobierno es menor al que tuvieron sus antecesores.

Dijo que Vicente Fox dejó en 2006 la deuda en 28.2 por ciento del PIB; Felipe Calderón, en 2012 subió a 35.6 por ciento; con Enrique Peña Nieto, en 2018 incrementó a 43.6 por ciento, mientras que para 2024 se proyecta llegará a 48.9 por ciento.

Dijo que para 2024 se proyecta que el PIB llegará a 48.9 por ciento. Foto: Presidencia

"No hay tal endeudamiento, año con año cuando se presenta el presupuesto se considera un porcentaje para contratación de deuda a partir de lo que se piensa que va a ingresar por recaudación, las obras (...) nosotros encontramos la deuda en 46.5 por ciento del Producto Interno Bruto, 46.5, con la pandemia se nos fue a 52 pero la bajamos después de la pandemia a 47, un punto de cómo la encontramos después de la pandemia y creo que están pidiendo un punto más va a quedar en 49 como 2.5 más que cuando llegamos", indicó.

López Obrador aseguró que no hay indicios y los indicadores económicos de que pueda presentarse una crisis al final de su sexenio.

"Decirle a la gente que no hay ningún viso, ningún problema a futuro que pueda convertirse en crisis económica o financiera, no hay nada. Ya ven como antes a finales de los sexenios devaluaciones, caídas de la economía, inflación, todo eso no tenemos, nada que temer afortunadamente, se están manejando las finanzas públicas con mucha responsabilidad", afirmó.