AMLO será inmortalizado en una pintura, su óleo estará en la Galería de los Presidentes

Andrés Manuel López Obrador reveló que ya se está preparando su pintura al óleo para colocarla en la Galería de los Presidentes en Palacio Nacional.

En la conferencia de prensa de Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal señaló que le pidió al artista que pintara con el Zócalo de fondo para recordar todas las luchas sociales que se han registrado en este sitio.

"Me están pintando, me están haciendo mi retrato. Aquí están los retratos de los presidentes, entonces como ya me voy y tengo que dejar el retrato, están todos los presidentes (...) entonces ya está el espacio en donde se va a colgar mi retrato, entonces ya están haciendo, el dibujo, el retrato", explicó.

El retrato será parte de la g

López Obrador adelantó que será un artista joven el responsable de la pintura al óleo, y quiso revelar su nombre.

"No lo quiero poner nervioso, un artista joven, es así, muy joven. Los retratos están en el escritorio, hay un libro, están en el paisaje, con la bandera, y yo escogí, le dije que se imaginara que estaba yo aquí, pero quería de fondo, es que ahí (Zócalo)", indicó.