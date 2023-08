Mujeres roban perrito bull terrier y lo sacrifican en veterinaria de San Luis Potosí

Los casos de maltrato animal van en aumento en todo el país y cada día se visibilizan en redes sociales algunos de los actos más atroces en contra de las especies más vulnerables. En este sentido, se volvió tendencia en redes sociales el hashtag “Justicia para Tai”, con el que decenas de internautas han compartido el caso de un perrito, raza bull terrier, que fue raptado por dos mujeres en San Luis Potosí y posteriormente fue asesinado en una veterinaria de la entidad.

De acuerdo con la denuncia realizada por la dueña del perrito, una joven identificada como Pau Camarillo, Tai fue su compañero más de 14 años, sin embargo fue asesinado por dos de sus vecinas: Monserrat y Daniela, quienes presuntamente se robaron al perro cuando él salió a la calle y lo llevaron a una veterinaria donde pidieron que lo durmieran. Los hechos han causado indignación entre decenas de internautas, quienes piden a las autoridades que el crimen no quede impune.

Las jóvenes fueron identificadas como Monserrat y Daniela. Foto: Facebook Pau Camarillo.

Fingieron ser sus dueñas para dormirlo

“El día de hoy estás dos mujeres sacrificaron a mi perro, de nombre Monserrat Chatelain G y Daniela G. Estás dos mujeres que son mis vecinas de enfrente (que veían siempre a mi perro en mi cochera) el día de hoy se encontraron a mi perro sentado afuera de mi casa y decidieron llevarlo a dormir”, escribió en redes sociales la usuaria identificada como Pau Camarillo.

Al ser abordadas por la joven, las mujeres reconocieron que robaron al perro y que lo llevaron a una veterinaria, donde fingiendo ser las dueñas del can, le pidieron al médico que lo durmiera. “Al preguntar a las dos mujeres a donde habían llevado a mi perro comentaron que lo durmieron en la veterinaria del doctor Alejandro. Al llegar a la veterinaria a buscar a mi perro el veterinario comenta que ellas se presentaron como las dueñas del perro y lo sacrificaron”, aseveró la dueña de Tai.

En el certificado médico, las mujeres cambiaron el nombre de Tai a Divino. Foto: Facebook Pau Camarillo.

Piden justicia para Tai

Pau aseguró que su perro sí estaba enfermo, pero ella y su familia lo llevaban cada semana al médico para que recibiera tratamiento. “Mi perro estaba enfermo pero lo llevábamos al veterinario cada semana a sus drenajes y tenía su medicamento”, comentó la joven en redes sociales. Agregó que sentía impotencia porque recibió burlas por parte de los trabajadores de la veterinaria donde sacrificaron a su perro: “me da mucha impotencia ya que en la veterinaria ellas incluso se reían, para los que me conocen saben como amo a mis perritos y esto es una situación muy triste para mi y toda mi familia”.

Finalmente, la joven hizo un llamado a las autoridades para que el caso no quede impune y las mujeres paguen por haber asesinado a su mascota. “Ni siquiera pudimos despedirnos de mi perrito, pido por favor que me ayuden a compartir esta publicación para que llegue a las autoridades correspondientes ya que esto es una injusticia y no se puede quedar así, ya que para mi no es solo un perrito es un miembro de mi familia”, sentenció.

