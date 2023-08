A "Negrita" le clavaron un cuchillo en su ojo, pero logró sobrevivir: así fue su rescate

Negrita fue atacada con un cuchillo en Sonora, se trata de una perrita que fue encontrada en el parque Emiliano Zapata por una señora identificada en Facebook como Mary Dwyer, los bomberos locales, y un señor identificado en las publicaciones como Leonardo Limón.

Lamentablemente estaba deambulando por el lugar con mucho dolor, pues alguien enterró un cuchillo en ojo y logró sobrevivir a pesar de todo. Fue llevada inmediatamente a la veterinaria "Mi Rancherita", donde le brindaron las atenciones necesarias, le hicieron una importante cirugía, quitándole el chuchillo por completo. Ya se recupera de manera favorable.

Negrita estaba en un parque cuando fue rescatada. Crédito: Facebook / Mary Dwyer

Rescatan a una perrita con un cuchillo en su rostro

La perrita fue rescatada con algunos cachorritos que acababan de nacer, mismos que cuida mucho, de acuerdo con la publicación más reciente de Mary en sus redes sociales. "Mil gracias a todos los que se han preocupado por ella y que me han estado mandando mensaje, seguirá informando cómo sigue", escribió.

Las publicaciones llegaron hasta Santos González Yescas, el presidente municipal de San Luis Río Colorado, Sonora. A través de sus redes sociales informó que es inaceptable que se le dé este trato a los animales, y aseguró que el caso ya cayó en manos de las autoridades para hacer las investigaciones correspondientes.

Fue rescatada con seis perritos a los que sigue cuidando. Crédito: Facebook / Mary Dwyer

"Es inaceptable el mal trato a los animales. Soy una persona que ama a las mascotas, tengo varias en casa y me duele ver este tipo de acciones y comportamiento de las personas. Ante las publicaciones que hoy aparecen en redes sociales en donde se aprecia un salvaje daño a una pobre perrita, quiero decirles que ya estamos investigando los hechos para dar con el o los responsables", redactó en una publicación de Facebook.

Autoridades investigan el ataque a perrita de Sonora

Además, pidió a Mary que se acerque con la autoridad correspondiente para que haga su denuncia y se puedan ampliar los datos que ya están acumulando, aseguró que llegarán al fondo y que se aplicarán las sanciones que se contemplan dentro de las leyes locales en cuando al maltrato animal.

Por otra parte, Rebeca Ching, regidora por Morena del 29 Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, publicó en sus redes sociales que acompañó a Mary a realizar la denuncia correspondiente ante la Dirección General de Protección y Bienestar Animal del Estado de Sonora, con ayuda de la titular, Carolina Araiza.

Las autoridades ya tomaron el caso en sus manos. Crédito: Facebook / Rebeca Ching

La denuncia ya fue interpuesta también ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, a quienes agradecieron por "su amable atención", y revelaron que dichas autoridades "se comprometieron a dar con el responsable", también brindarán asesoría jurídica gratuita a la rescatista.

"Me da vergüenza decir que esto pasó en San Luis Río Colorado, pero también me da rabia e impotencia, ya que el monstruo que se atrevió a hacer esto anda muy tranquilo por las calles y representa una amenaza no solo para los animales, también para los seres humanos, ya que quienes le hacen daño a los animales tarde o temprano terminan haciéndole daño también a otras personas, es una conducta criminal que se debe buscar erradicar con la aplicación de sanciones más fuerte", publicó en su Facebook Ching Hurtado.