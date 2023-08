Hombre en situación de calles que asesinó a Laura ya había agredido a otras mujeres en Monterrey

Laura era una mujer de 45 años, originaria de Monterrey, que trabajaba como maquiladora y cuidando a su mamá, una adulta mayor. Sus vecinos la recuerdan como una persona amable, que no se metía en problemas. Sin embargo, y sin motivo aparente, la noche del pasado lunes 28 de agosto fue asesinada por un hombre en situación de calle. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Lincoln y la calle Alfonso Martínez Domínguez, en la colonia Fidel Velázquez de la capital de Nuevo León.

El brutal ataque quedó documentado por una cámara de seguridad, la cual captó el momento exacto en el que un hombre en situación de calle, identificado como Francisco Javier “Z”, la apuñaló en el cuello en repetidas ocasiones. Como consecuencia de sus heridas, la mujer perdió la vida ante la mirada de una de sus amigas, quien caminaba con ella al momento de la agresión y no pudo hacer nada para salvarle la vida.

Laura caminaba con una de sus amigas cuando fue atacada. Foto: captura de pantalla.

Otra joven fue agredida a pedradas por el mismo indigente

Luego de que se difundió el video de la agresión, las autoridades de Monterrey confirmaron que Francisco fue detenido en el cruce de la avenida Lincoln y Pelícano en la colonia Valle Verde, en Monterrey. El hombre fue aprehendido mientras deambulaba por la vialidad y fue llevado ante el Ministerio Público, para que se continúen las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica. En redes sociales, decenas de internautas han pedido que el feminicidio no quede impune y que el agresor pague por el delito que cometió.

De igual manera, a través de plataformas digitales, otras mujeres identificaron a Francisco como su agresor. Según el testimonio de vecinas de la zona, el hombre frecuentemente atacaba a mujeres. Una joven de 24 años de edad relató que dos semanas previo al feminicidio de Laura, ella fue atacada por el mismo indigente cuando caminaba por la calle; aparentemente, el agresor utilizó piedras para arrojarlas directamente al rostro de la joven, quien resultó con varias lesiones como consecuencia de la agresión.

Laura fue asesinada en el cruce de las calles Lincoln y la calle Alfonso Martínez Domínguez. Foto: redes sociales.

El agresor aparentemente padece de sus facultades mentales

Otros vecinos confirmaron que el hombre solía atacar únicamente a las mujeres y no a los hombres. Sin embargo, aseguraron que nunca había llegado tan lejos. Una mujer que presenció el feminicidio de Laura aseguró, a Telediario, que minutos antes del ataque el indigente había visto pasar a varios hombres, pero no hizo nada, sino que esperó hasta que Laura y su amiga estuvieron más cerca para atacarlas a ellas. “Pasaron tres hombres, vecinos, y no les hizo nada, y en esos minutos, segundos pasaron ellas y se vino corriendo y ahí fue donde la agredió”, dijo la mujer.

En redes sociales, también trascendió que el hombre aparentemente padece de sus facultades mentales, por lo que las personas expresaron su temor y exigieron a las autoridades que no lo dejen en libertad, ya que podría ocasionar otro crimen.

SIGUE LEYENDO

VIDEO: Laura fue asesinada a puñaladas cuando volvía a casa, un indigente la atacó sin motivo alguno