VIDEO: Laura fue asesinada a puñaladas cuando volvía a casa, un indigente la atacó sin motivo alguno

Diariamente se cometen alrededor de 10 feminicidios en México, las heridas que estos crímenes dejan son enormes, no solo en el círculo cercano de las víctimas también en la sociedad causan impacto y temor, tal como ocurrió en Monterrey, Nuevo León, donde una mujer fue asesinada a puñaladas por un indigente que la atacó de manera fortuita.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes 28 de agosto en el cruce de las calles Lincoln y la calle Alfonso Martínez Domínguez, en la colonia Fidel Velázquez de la capital de Nuevo León. Tras el asesinato de la fémina -identificada como Laura, de 45 años- el presunto agresor, un hombre en situación de calle identificado como Francisco Javier Z, de 48 años, fue buscado intensamente por la policía.

Laura y su amiga iban a la tienda. Foto: captura de pantalla.

Asesinan a mujer a puñaladas en Monterrey

Laura era trabajadora de una maquiladora, había terminado su jornada laboral y se dirigió a su hogar, allí se encontró a una vecina y juntas fueron a la tienda, eran alrededor de las 19:00 horas del 28 de agosto. Ambas caminaban y platicaban para distraerse del día de trabajo, cuando iban a la altura de la estación Panteón Municipal de la Ecovía, fueron sorprendidas por un indigente.

De acuerdo con medios locales, al ver a las mujeres, el hombre se fue contra Laura y comenzó a apuñalarla sin motivo alguno, el arma blanca dio en el cuello de la víctima, tras el ataque el indigente salió corriendo del sitio dejando a la mujer tirada en el suelo desangrándose, mientras su amiga pidió ayuda.

De entre los autos salió el indigente. Foto: captura de pantalla.

Servicios de emergencia arribaron al sitio, paramédicos revisaron a Laura, pero nada pudieron hacer por ella pues murió en el lugar por la gravedad de sus heridas. En tanto policías acordonaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía estatal para que los peritos comenzaran las investigaciones.

Video ayuda a capturar al presunto responsable de la muerte de Laura

Cabe señalar que los hechos fueron captados por una cámara de videovigilancia, en ella se ve a las amigas caminar, dar vuelta en una esquina y momentos después de entre los autos estacionados sale un hombre, ese mismo sujeto aparece corriendo momentos después. Se supo que los momentos que no aparecen en la grabación fueron los del ataque.

Tras horas de búsqueda el presunto agresor fue detenido. Foto: Facebook, Israel Santacruz.

De inmediato se comenzó a buscar al responsable del ataque, fue hasta las 03:00 horas de este martes 29 de agosto cuando el presunto asesino de Laura fue encontrado en la intersección de la avenida Lincoln y Pelícano, en la colonia Valle Verde Segundo Sector, fue detenido por la policía y puesto a disposición de las autoridades quienes definirán su situación jurídica.

Trascendió que presuntamente el indigente padece de sus facultades mentales y que no es la primera vez que intenta atacar a mujeres. Ante esta situación en redes sociales algunas personas expresaron su temor y pidieron que no quede libre. Es importante señalar que las personas en situación de calle no representan un peligro en sí y no deben sufrir discriminación.

