Campeonas mexicanas de basquetbol piden apoyo a AMLO para ir al mundial FIBA

Las jóvenes campeonas pidieron ayuda al presidente López Obrador Iván Evair Saldaña

Cuajinicuilapa, Guerrero.- Niñas integrantes del equipo campeón de basquetbol Cibafor se manifestaron portando sus uniformes, medallas y carteles afuera de la Unidad Deportiva de Cuajinicuilapa, en la Costa Chica de Guerrero, en espera del arribo del presidente López Obrador para pedirle apoyos para viajar a León, Guanajuato, para competir representando a México en el festival de las Américas Minibasket FIBA.

“Que nos ayude el presidente a llegar a Guanajuato, a representar a México, es un mundial van a ir Colombia y todos, pero con orgullo vamos a ir a representar a México"

“Fuimos campeonas internacionales, apenas hace como tres semanas fuimos a Mérida Yucatán y ganamos el pase para ir a Guanajuato. No pues estamos pidiendo apoyo, siempre hemos estado pidiendo pidiendo apoyo”, comentó Valentina, de 9 años de edad.

Ricardo López Oliva, presidente del Comité de Padres de Familia Titanes Cuaji y padre de la jugadora Yohelany, de 8 años de edad, explicó que el Cibafor reúne a integrantes de equipos de la Costa Chica de Guerrero, entre ellas del equipo de Titanes.

Quieren competir en el festival de las Americas Minibasket FIBA

FOTO: Iván Evair Saldaña

“Estamos solicitándole el apoyo al presidente y a la gobernadora, a la gobernadora ya se lo solicitamos pero no nos dio luz verde y al último nos dijeron que no había presupuesto y a otros municipios apoyado. A la del deporte de Chilpancingo, ella nos dijo que nos iban a dar el autobús, aquí no los dijo. Ahorita la niña se fueron a Mérida Yucatán con sus propios recursos”, contó.

Las campeonas esperaron poco más de dos horas al presidente López Obrador, afuera del deportivo pensando que llegaría por tierra, pero al ver que aterrizó cerca un helicóptero de la Marina, en el que se trasladó el mandatario. Las niñas y sus familiares se movieron al evento para intentar entrevistarse con él, lo cual no consiguieron.

MIRA AQUÍ EL VIDEO: