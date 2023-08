AMLO manda mensaje de consolación a las corcholatas: "A la tercera es la vencida"

A horas de que inicie el levantamiento de encuestas de Morena para elegir a quien llevará “el bastón de mando” de la 4T, el lunes 28 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó este sábado a las “corcholatas” que pierdan a que “no vayan a quedar muy tristes”, y sin decir nombres recomendó no dejar de competir porque “a la tercera es la vencida”.

Al cerrar el evento masivo de revisión de programas para el Bienestar, que encabezó en la Unidad Deportiva de Cuajinicuilapa, en la Costa Chica de Guerrero, el mandatario federal exaltó que si los ciudadanos eligen mal aun así el pueblo “seguirá mandando”.

Enfatizó que cuando se lucha por ideales y por principios “no hay que darse por vencidos a la primera”.

Llamó a las corcholatas a no darse por vencidos

FOTO: Especial

“Ahora que están compitiendo para ver quién queda como dirigente del movimiento, yo le tengo que entregar ya el bastón de mando dentro de unos días a los que van a quedar, sea hombre, sea mujer, siempre les digo: no se me desesperen mucho porque acuérdense que yo me tardé, fueron tres veces, a la tercera es la vencida.

“Para que no vayan a quedar ahí muy tristes, decir no, pues no quiso el pueblo ahora, porque va a ser el que va a decidir, se acabó el dedazo, nada de que ‘a ver, la señal’, nada de que el tapado, nada de que el acarreo, nada de la cargada, todo eso pertenece a la época antidemocrática cuando se imponían a las autoridades, ahora es el pueblo el que manda y si se equivoca seguirá mandando, muchas gracias amigas, amigos”, dijo.

En el evento, el mandatario federal garantizó que durante su gobierno que termina en septiembre del 2024 seguirán los apoyos a la población a través de los programas sociales, como la Pensión para Adultos Mayores y Sembrando Vida.

Expuso que son derechos que implementó su movimiento de la 4T que identificó en la corriente liberal, la cual dijo es más fuerte en la zona geográfica del trópico como en su estado natal de Tabasco y Guerrero.

“Hay dos estados, por ejemplo, en donde los partidos conservadores no tienen fuerza. El estado de todo México en donde menos participación, bueno, hasta perdió registro el partido conservador, con mucho orgullo lo digo, es Tabasco, allá no somos conservadores y saben cuál es el segundo estado en donde no avanza el conservadurismo: Guerrero”, expuso.