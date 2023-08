AMLO: "En reparto de libros decidirán los padres, no las autoridades corruptas”

Pinotepa Nacional, Oaxaca.- A dos días del inicio de clases en el país, el presidente López Obrador advirtió que serán los padres de familia y “no los gobernantes o autoridades corruptas” los que decidan si se repartirán o no los libros de texto gratuitos, aún cuando en Chihuahua y Coahuila hay impedimentos judiciales.

Desde la Unidad Deportiva de Pinotepa Nacional, en un evento masivo de supervisión de programas para el Bienestar, el jefe del Poder Ejecutivo acusó que hay oposición a los libros de texto de la SEP porque retratan la realidad y perfilan a los estudiantes a una formación científica humanista.

“Ya se hicieron los nuevos contenidos de los libros de texto, pero ya saben ustedes, los conservadores están enojados, ellos quisieran que la gente no conociera lo que es la realidad económica, social, no quisieran ellos se les descubriera que son unos reverendos ladrones. Entonces, como ahora los contenidos de los libros hablan del humanismo y de la ciencia”, dijo.

Entre las críticas a los nuevos los libros de texto, se acusa que buscan implantar una ideología comunista y se limitan materias como matemáticas. López Obrador hizo referencia a las mismas.

“Sí queremos científicos físicos, matemáticos, bueno, químicos, pero de mucho corazón. No queremos científicos con el corazón endurecido, queremos científicos con humanismo para que le tengan amor al prójimo, para eso son los nuevos libros y ya empezamos a entregarlos”, dijo.

AMLO quiere científicos con humanismo

FOTO: Iván Evair Saldaña

También se lanzó contra el ministro de la Suprema Corte Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, por otorgar a los gobiernos de Chihuahua y Coahuila las suspensiones provisionales que frenaron en esas entidades la distribución de los materiales para primera y secundaria.

“En algunos estados no se va a poder, muy poco, muy pocos porque ahí se amacollaron, así le dicen en mi pueblo. Algunos gobernadores, una gobernadora con un ministro deshonesto de la corte que así, rápido les dio un amparo, pero eso no les va a funcionar porque van a definir, al final de cuentas, los padres de familia, madres de familia y los maestros, ellos son los que van a decidir no los gobernantes y autoridades corruptas. Vamos a seguir adelante”, dijo.