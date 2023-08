Libros de texto gratuitos SEP, ¿qué hay detrás de la polémica y por qué hay quienes exigen que no se distribuyan?

Desde hace algunos meses, los libros de texto que la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito (CONALITEG) distribuye gratuitamente a todos los niños y niñas de educación primaria, a fin de que todos los estudiantes del país aprendan a leer, escribir, así como adquirir conocimientos de otras disciplinas, han estado envueltos en diferentes polémicas; ahora se filtró el contenido de éstos y la comunidad educativa y padres de familia no hicieron esperar sus reacciones de inconformidad.

¿Qué hay detrás de la polémica en torno a los libros de texto gratuitos?

"Adoctrinamiento comunista"

Uno de los puntos que ha causado críticas es su contenido, por la supuesta polarización que se enseña a los alumnos. Dentro del manual “Un libro sin recetas para la maestra y el maestro Fase Tres”, se pide a los profesores inculcar a los menores la diferencia que existe entre clases sociales, haciendo hincapié en que los mexicanos deben aprender desde pequeños que estas diferencias entre los miembros de la sociedad fueron creadas para poder mantener a una parte de la sociedad controlada. Las críticas acusan de que las enseñanzas podrían inyectar un "virus comunista" a los niños y niñas.

En los libros se pide a los profesores diferencias entre clases sociales. Foto: Cuartoscuro

Desaparición de Matemáticas

Por otro lado, expertos en educación señalan que en los libros de matemáticas hay "muy poco y malo" material para trabajar. En entrevista con El Heraldo Televisión, María de la Luz Jimena de Teresa de Oteyza, investigadora del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que hay ejercicios sin sentido en los libros, siendo las publicaciones de primero y segundo de primaria las más afectadas.

"Con estos ejercicios sin sentido, no solo se confunden los niños, también los adultos (...) desgraciadamente, la forma para aprender matemáticas es hacer muchos ejercicios, no hay un camino corto para hacerlo, es como entrenar para correr un maratón. Si uno no corre primero 3 kilómetros, nunca va a acorrer 42, lo mismo pasa con las matemáticas, es muy grave", alertó la doctora en el programa vespertino de Lupita Juárez.

¿Cuáles son los nuevos libros de la SEP?

Todos los libros tienen como ejes principales la inclusión; el pensamiento crítico; la interculturalidad crítica; igualdad de género; vida saludable; apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura; artes y experiencias estéticas; no obstante, acusan que los libros buscan que niños y niñas no desarrollen habilidades básicas como leer y que no aprendan matemáticas:

Múltiples lenguajes.

Nuestros saberes

Proyectos del aula

Proyectos escolares

Proyectos comunitarios

Colectan firmas para evitar nuevos libros de texto

En ese sentido, Alma Maldonado, Investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), publicó una petición en la plataforma Change.org con la intención de que se detenga la distribución de los libros de texto gratuitos. Hasta el momento, la solicitud cuenta con más de 68 mil 200 firmas, con el nombre de "El futuro de niñas, niños y jóvenes en riesgo: No a los nuevos libros de texto gratuito" .

Maldonado creo la petición en la página de internet. Foto: Cuartoscuro

"Las y los abajo firmantes pedimos que se detenga la distribución de estos libros y se usen los anteriores mientras se resuelven los temas legales, y -sobre todo- mientras el contenido no pase por una revisión de expertos en las didácticas y disciplinas correspondientes, así como de grupos docentes con experiencia en el aula y de diseñadores profesionales", se puede leer en la petición aunado a una serie de argumentos como los mencionados anteriormente para exigir que se detenga su distribución.

SEP responde a amparo contra distribución de libros

Ante ello, organizaciones y padres de familia obtuvieron un amparo contra la impresión y distribución de libros de la SEP, la cual no ha acatado la orden emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa. En un video difundido en las redes oficiales de las autoridades educativas, Leticia Ramírez, titular de la dependencia de educación respondió: aseguró que la Secretaría no había sido informada sobre dicho amparo, motivo por el cual no ha sido acatado.

La titular de la SEP afirmó que “en observancia al principio de legalidad, estamos en tiempo, en forma y en condiciones de publicar los programas de estudio definitivos que constituyeron la base para la elaboración de los nuevos libros”. Sin embargo, afirmó que que en cuanto la SEP sea notificada se implementará el mecanismo legal que corresponda para atender la notificación.

Finalmente, la funcionaria defendió los nuevos libros de texto, pues aseveró que fueron resultado del trabajo de miles de maestros y maestras, especialistas académicos e ilustradores. Destacó que fomentan la colaboración al implementar el trabajo por proyectos, respecto a su contenido.

AMLO niega freno a distribución de libros de texto

En su mañanera del pasado martes 1 de agosto, el presidente López Obrador rechazó que exista un juicio de amparo que frene la impresión y distribución de estos materiales, en cambio aseguró que éstos estarán en las escuelas y listos para el próximo inicio de clases: “No hay nada que impida eso, se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio. Todavía falta tiempo, se presentarán antes los planes”, dijo el jefe del Ejecutivo.

Por otro lado recordó que esta no es la primera ocasión que los “conservadores” se pronuncian en contra de los libros de texto gratuitos; asimismo, señaló que ahora predomina en este sector el mismo pensamiento que cuando se opusieron a estos materiales durante el gobierno del entonces presidente Adolfo López Mateos.

SIGUE LEYENDO

Momentos estelares de los libros de texto