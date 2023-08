SEP "no ha sido notificada" de ningún amparo y está en condiciones de publicar los programas de estudio

Este martes la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer información referente a las condiciones para publicar los programas de estudio definitivos y en consecuencia, los Libros de Textos Gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, el cual dará inicio el próximo 28 de agosto para las escuelas públicas y privadas de Educación Básica.

Cabe recordar que a finales de mayo pasado, la juez Yadira Medina del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México dio una suspensión definitiva para que detener la impresión de los libros de Educación Básica de la SEP, a fin de que la dependencia y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos aseguraran su calidad antes de continuar con su impresión y entrega. Posteriormente Medina fijó un plazo de 24 horas para que las autoridades educativas verificaran que los libros concuerdan con los planes de estudio

La SEP aclara la información referente a Libros de Texto Gratuitos

Es importante aclarar que el ultimátum de 24 horas se fijó el pasado 2 de junio, no obstante, ha tomado relevancia en las últimas horas por la difusión del nuevo contenido en el material educativo. Sin embargo, sobre los juicios de amparo en torno a los nuevos Libros de Texto Gratuitos (LTG) de la SEP, la dependencia informó a través de un comunicado que "ha cumplido escrupulosamente el desahogo de requerimientos judiciales y en observancia al principio de legalidad, señala que se encuentra en tiempo, en forma y en condiciones de publicar los programas de estudio definitivos (sintéticos) que han constituido la base para la elaboración de los nuevos LTG."

Asimismo, hizo la siguiente aclaración: "Hasta el momento, la SEP no ha sido notificada oficialmente del requerimiento de amparo al que se refieren hoy diversos medios de comunicación. En cuanto esto suceda, se implementará el mecanismo legal correspondiente para atender dicha notificación. La SEP reitera que ha sido respetuosa de cada acuerdo judicial de los que ha sido notificada" se lee en la información difundida a través de sus canales oficiales.

Esto dijo AMLO sobre los amparos de los libros de la SEP

Esta mañana durante la conferencia matutina realizada diariamente en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que no hay impedimento alguno que frente la entrega de los nuevos materiales a las escuelas antes de que se reanuden las clases para dar inicio al nuevo ciclo escolar.

AMLO negó que exista algún juicio de amparo que impida la distribución de los libros. | FOTO: Cuartoscuro

No obstante, hizo la aclaración de que analizan no distribuirlos a los menores de edad hasta que se presente primero el nuevo plan de estudios: “No hay ningún impedimento, los libros van a llegar para el regreso a clases el día 28 de agosto. Van a estar los libros, no hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros, no hay nada que impida eso".