AMLO estrena nuevo spot previó a su Quinto Informe de Gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó este viernes sus primeros dos spots por su Quinto Informe de Gobierno, el cual presentará el próximo 1 de septiembre en Campeche.

Los videos de 30 segundos se transmiten por las plataformas del gobierno federal y por las pautas oficiales en radio y televisión. Los primeros dos fueron grabados en Palacio Nacional, en el primero habla del apoyo a los adultos mayores a través del programa universal de pensiones del gobierno federal y en el segundo de la reducción de la pobreza durante su gestión.

“Estoy contento porque se ha aprobado el apoyo al campo, los programas del bienestar, el aumento del salario, lo que envían los migrantes a sus familiares, huido la pobreza y la desigualdad. Eso es el humanismo mexicano, arriba los de abajo abajo los privilegios. Por el bien de todos primero los pobres”, dice el mandatario.

Se esperan, al menos, 10 distintos spots del mandatario federal, los cuales grabó en escenarios como los Jardines del Palacio Nacional, en el Teatro de la República en Querétaro y frente a las obras del Tren Maya.

López Obrador presentará su Quinto Informe de Gobierno en Campeche por la mañana del 1 de septiembre. En la tarde, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, entregará los documentos del Informe al Congreso de la Unión.

Pide AMLO continuidad a la 4T

Al encabezar este viernes un evento masivo en la Costa Chica de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador externó que que su deseo es que continúe el movimiento de la cuarta transformación en el gobierno federal después de que termine su sexenio, en septiembre del 2024; sin embargo, advirtió a quienes desde la 4T aspiran a cargo que no antepongan “intereses personales sobre el interés general”.

Las declaraciones del mandatario federal se dan a dos dias que el próximo domingo las corcholatas de Morena cierren sus recorridos por el país e inicie el levantamiento de las encuestas para elegir al coordinador de la defensa de la 4T, cargo que en automático le dará la candidatura presidencial para el próximo año.

Como ejemplo de “un buen funcionario público”, López Obrador puso a Zoé Robledo, quien la semana pasada le anunció que no renunciará a la titularidad del IMSS para buscar la candidatura de Morena para competir en 2024 por la gubernatura de Chiapas.

“Es importante ser candidato es muy importante, además es un derecho es legítimo... nada más que no se debe de olvidar que por encima de los intereses personales está el interés general, lo más importante es luchar por los ideales, los principios, por la transformación de México eso es lo que tenemos que estar pensando, ser buenos servidores públicos, no estar pensando nada más en el cargo para ver cómo me voy a hacer grande con la riqueza mal habida o cómo voy a enriquecerme y no me va a importar e pueblo, no. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, eso es lo que hay que estar pensando siempre”, dijo.

El evento masivo en la Unidad Deportiva Ayutla de los Libres, el presidente López Obrador convocó a la población a aprovechar los programas sociales del Bienestar del gobierno, como Sembrando Vida, que dijo está garantizado hasta diciembre del 2024.

“No pierdan el tiempo, aprovechen para Sembrar, porque este programa lo vamos a dejar con presupuesto hasta finales del año próximo. Yo estoy seguro que van a darle continuidad, pero no es como el de adulto mayor, porque el de adulto mayor está en la Constitución, las becas están en la constitución, discapacidad, el derecho a la salud, pero sembrando vida no, por eso aprovechen, aprovechen el tiempo hasta diciembre del año próximo.

También, espero que no lo mal interpreten, sí deseo y eso sí lo puedo decir, que continúe la transformación en México”, señaló.