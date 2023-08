"Está en oferta": AMLO critica la velocidad del juez Luis María Aguilar para conceder amparos

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la velocidad con la que el ministro de la Corte, Luis María Aguilar, concedió suspensiones provisionales para frenar el reparto de libros de texto en Chihuahua y en Coahuila, e incluso ironizó que el juzgador “está en oferta” para conceder amparos hasta en 24 horas.

Durante la mañanera de este viernes que tuvo sede en Acapulco, Guerrero, el titular del Ejecutivo federal mostró nuevamente la cronología en la Corte de las controversias constitucionales promovidas por los gobiernos de Chihuahua y Coahuila, señalando que en el caso del primer estado el ministro Aguilar concedió la suspensión en cinco días y en el segundo caso en tres.

“Hasta ahora no ha habido otro (amparo), pero está en oferta, si alguien se anima puede ser que en 24 horas le entreguen el amparo… Cuando se trata de proteger a quien presuntamente le debe a la Hacienda Pública 25 mil millones de pesos no hay tiempo, pero para que no se repartan los libros tres días, ahí si resuelve rápido, esa es la justicia, si por eso agarré este ejemplo”, dijo.

AMLO dijo que el jue está "en oferta" para conceder amparos en 24 hrs. Foto: Cuartoscuro

AMLO pide investigar si nuevo colaborador de la ministra Piña está relacionado con delitos de García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió este viernes que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, contrató a Ricardo Márquez Blas, señalado como excolaborador cercano del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna; el mandatario federal pidió que dicho funcionario sea investigado.

Desde Acapulco, Guerrero, el titular del Ejecutivo expuso, sin pregunta de por medio, que Márquez Blas estará al frente de la nueva área que creó Piña para coordinar el fortalecimiento institucional de la Corte.

Ricardo Márquez fue director general de Planeación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna, hoy encarcelado en Estados Unidos por nexos con el crimen organizado, era secretario de Seguridad Pública.

Ricardo Márquez fue director general de Planeación del SNSP cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública. Foto: Archivo

“Me acabo de enterar que la presidenta de la Suprema Corte contrató, acaba de darle trabajo a uno de los brazos derechos de García Luna, en el Poder Judicial, ya le voy a dar la información porque yo tengo que andar pidiendo a la gente que me ayude, ya no hay espionaje hay inteligencia, los mismos trabajadores del Poder Judicial”, declaró en la 12ª Región Naval.

Resaltó que ante la contratación que hizo “la señora presidenta (de la Corte) a uno de los más cercanos de García Luna”, el mismo funcionario tendrá que ser investigado.

“Que por cierto, se va a tener que investigar sino está involucrado en delitos, o no está en carpetas de investigación”, señaló.