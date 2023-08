AMLO arremete de nuevo contra el ministro Luis María Aguilar: "¿Para quién trabaja?"

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “un mal juez” y “con pensamiento retrógrada” al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, y lanzó la pregunta: “¿para quién trabaja?”, luego de señalar que está actuando a favor del bloque conservador y de intereses de privados.

En la Mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el mandatario mexicano denunció por segundo día consecutivo, que el ministro atendió vía “fast track” las controversias constitucionales de los gobiernos de Coahuila y de Chihuahua para frenar la distribución de libros de texto gratuitos, pero a la par “archivó” el expediente de una empresa mexicana que adeuda 25 mil millones de pesos de impuestos.

“¿Para quién trabaja el ministro? ¿Le importa que los niños tengan libros de texto, está pensando él de que si se quedan sin libros los niños sus padres no tiene para comprar libros? ¿Está pensando de que todos los libros son buenos, que los libros no se pueden prohibir, mucho menos destruir? ¿Ya leyó los libros o él cree que son libros para inyectar el comunismo? No, no, él no cree eso; él tiene un pensamiento conservador, retrógrada, está en contra de nosotros, en contra de la transformación, pero no es un buen juez”, cuestionó.

El presidente preguntó al ministro si ya leyó los libros de texto gratuitos. Foto: Cuartoscuro

El pasado martes, el procurador fiscal, Arturo Medina, expuso en Palacio Nacional que una empresa, cuyo nombre no reveló, pero se apunta que es Elektra, debe al SAT 25 mil millones de pesos en impuestos, desde hace 13 años, y que hace ocho meses el caso fue atraído por el ministro Aguilar.

El gobierno acusa que Aguilar metió “en la gaveta” el caso, causando la dilación legal del mismo. Por ello, el presidente confirmó que ayer mismo presentaron una queja contra el ministro ante el Pleno de la Suprema Corte.

“Ya se presentó (la queja) ayer. Sí, hoy, para que los ministros traten este asunto”, dijo.

También para contrastar la inequidad en los criterios de impartición de justicia de Aguilar, López Obrador presentó una cronología de las controversias contra los libros de texto de la SEP presentadas por los gobierno de Chihuahua, de Maru Campos (PAN), y de Coahuila, de Miguel Riquelme (PRI).

"Ofrezco disculpa porque es, no, ya, me imagino los desplegados de los abajo firmantes y de las asociaciones de abogados en defensa del ministro, y de la inmaculada Suprema Corte, cuando son instrumentos que impiden que haya justicia, que impiden que haya honestidad en el país, que impiden que podamos vivir en paz y con felicidad”, dijo.