SCJN frena entrega de libros de texto gratuitos en Coahuila

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó una suspensión con la que frena la distribución de los libros de texto gratuitos en Coahuila.

Se trata del integrante del máximo tribunal Luis María Aguilar Morales, quien concedió la medida cautelar en la controversia constitucional 412/2023 que promovió el gobierno de ese estado contra "la orden y/o autorización para elaborar, editar, imprimir y distribuir los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024".

La solicitud del Poder Ejecutivo fue concedida por la Corte

“Se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, para los efectos precisados en este proveído...

“La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente”, indica el acuerdo del ministro.

Esta medida estará vigente hasta que la Corte resuelva de fondo la controversia constitucional, aunque puede ser impugnada. Aguilar Morales otorgó la semana pasada una suspensión para Chihuahua, por lo que ya suman dos entidades con este freno en la distribución.

Chihuahua, el primer estado en frenar la entrega de libros

El Gobierno del Estado de Chihuahua frenó la entrega de libros de texto gratuitos tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la mandataria estatal Maru Campos. La gobernadora calificó como "basura" al contenido de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y exhortó a los chihuahuenses a recolectar y donar libros de años pasados con el objetivo de no retrasar el ciclo escolar 2023-2024.

Organizaciones civiles y empresariales avalaron la decisión de la gobernadora del estado de frenar la entrega de libros de texto gratuitos diseñados por el Gobierno Federal. En suma, rechazaron el nuevo modelo educativo, esto a través de un documento firmado por 50 organismos, que abarcan asociaciones civiles y empresariales.

Asociaciones rechazan el modelo educativo de la SEP

Argumentan que el material contiene "adoctrinamiento ideológico inaceptable", por lo que advirtieron sobre un significativo retroceso en caso de que se distribuyan los libros de texto.

"¿Quién no quiere un mejor futuro para sus hijos? En ese sentido, los chihuahuenses, gente de trabajo, y que valora la vida cotidiana en democracia, respaldamos la decisión de nuestra gobernadora del Estado, de no aceptar el nuevo modelo educativo y no distribuir los libros de texto", afirmaron en el documento.

