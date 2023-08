AMLO rechaza que diferencias entre las "corcholatas" manchen proceso interno en Morena

Al ser cuestionado este viernes en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se haya “manchado” el actual proceso interno en Morena por las diferencias entre corcholatas, y aseguró que “va mucho muy bien” porque por primera vez no habrá dedazo presidencial.

Sin embargo, aunque el mandatario federal aseguró que entre los integrantes de la 4T ya se acabaron los tiempos del “acarreo, la cargada y el dedazo", sí criticó como una “rémora” el exceso de publicidad de su imagen de los aspirantes.

“No, está muy bien el proceso, mucho muy bien. Por primera vez en el país no va haber dedazo del presidente, ¿les parece poco eso? Estamos hablando de siglos, con la excepción de la elección del presidente Madero”, dijo desde la 12ª Región Naval en Acapulco.

El presidente aseguró que el proceso interno de Morena va muy bien. Foto: Youtube López Obrador

Sobre la publicidad, expuso que lo mejor es que no hubiese la misma porque “no creo que les ayude mucho la publicidad” a ellos ni a los de la oposición.

"Pero pues son rémoras que vienen de tiempo atrás, tienen que sonreír y salir con fotos así de cuando estaban chamacos o chamacas, pero eso se va a ir quitando. Lo sustancial es que va a ser el pueblo el que va a decidir, eso es la democracia”, agregó.

Sin embargo, acusó que en los medios de comunicación le han hecho mucha publicidad a “a la candidata que no puedo mencionar”, en referencia a la senadora panista Xóchilt Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México.

“Imagínense, que en más de 50 años no se había reducido la pobreza ni la desigualdad como ahora y no fue nota, no fue nota en los medios. Cuál era la nota principal, cuando se dio a conocer la información del INEGI, la señora innombrable, porque ya me censuraron, ya no puedo hablar”, señaló.