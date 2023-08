AMLO asegura que los gobernadores de oposición están cambiando de parecer sobre libros de texto gratuitos

Sin decir nombres, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los gobernadores de oposición ya está están cambiando su postura sobre prohibir la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP, pues se han dado cuenta de que es un asunto que tiene que ver con "el fanatismo conservador y dogmático”.

A cuatro días del inicio del ciclo escolar 2023-2024, el mandatario federal dijo que sólo los gobiernos de Coahuila y Chihuahua han presentado controversias constitucionales contra los libros ante la Corte, por lo que ya frenaron temporalmente su distribución. En cuanto a la medida en el mismo sentido que un juez dio para el Estado de México, contestó que no estaba enterado.

“Lo cierto es que sólo hay dos controversias formalmente de gobiernos estatales, Chihuahua y Coahuila, porque aunque han habido pronunciamientos, declaraciones de algunos gobernadores, no han procedido legalmente sólo en estos dos casos", dijo

Incluso, apuntó que hay quienes están expresando que no van a oponerse a la distribución de los libros, aunque al principio habían manifestado que lo harían.

"Ya están cambiando de parecer y qué bueno, seguramente ya los leyeron, ya se dieron cuenta de que no hay ninguna razón, es nada más un asunto dogmático, que tiene que ver con el fanatismo conservador y dogmático”, expresó.

Respecto a que un juez suspendió la entrega en el Estado de México, el presidente señaló que "no sabía, pero el gobernador del Estado de México no se ha pronunciado en contra".

Enfatizó que él ha revisado todos los libros y no encontró mayores errores, además recordó las conferencias vespertinas de la SEP en Palacio Nacional para revisar los textos, y en estas se comprobó que no tienen nada que ver con las críticas, entre las que se acusa que “quieren inyectar el comunismo”.

El presidente aseguró que ha revisado los libros y no ha encontrado mayores errores. Foto: Cuartoscuro

AMLO: Morena es un fenómeno

En cinco años, Morena ha ganado 23 gubernaturas, presumió el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el salón Tesorería de Palacio Nacional, dijo que "ha sido todo un fenómeno".

Explicó que en el caso de ese partido, hay un método estatutario para elegir al candidato por medio de encuestas.

“Entonces así se resolvió quiénes iban a ser candidatos a gobernadores en los últimos años y no hubo problema y le fue bien a Morena con ese método, no es para presumir, ni tampoco para que se enojen los adversarios y lo conservadores, pero ha sido todo un fenómeno.

“Pero no se puntualiza, pero no se subraya que ganamos la presidencia con el apoyo del pueblo, y en menos de cinco años 23 estados, ya con gobiernos de Morena de los 32, 23, eso pues no se veía, tenia muchísimo tiempo porque estamos hablando de muchos, cuatro años, cinco, 23 estados”, recalcó.