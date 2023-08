El "plan b" de AMLO para distribuir los libros de texto gratuitos, podrían llegar a los tianguis de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la posibilidad de repartir afuera de escuelas, en casas o hasta en “tianguis” los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP, en los estados donde los gobernadores y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han frenado su distribución, como Chihuahua y Coahuila.

En la mañanera de este martes en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal también convocó a los padres de familia y a los maestros “a manifestarse” en contra del freno a los nuevos materiales de primaria y secundaria. Y es que el nuevo ciclo escolar 2023-2024 inicia el próximo lunes 28 de agosto.

Quemar los libros es medieval: AMLO

“Sí, pero vamos a esperar si antes resuelven en definitiva sino los padres de familia, las maestras, los maestros, pues tienen que manifestarse. Y que los padres de familia sepan que no se entregan los libros porque lo están impidiendo la gobernadora en el caso de Chihuahua y este ministro Aguilar”, dijo.

En el Salón Tesorería, condenó nuevamente como “irracional, arbitraria y repito, politiquera” la decisión de los gobernadores de no repartir los libros, también criticó de nueva cuenta la quema de libros de texto en Chiapas.

“Es muy retrógrada, es medieval, es de la inquisición destruir libros, quemar libros, eso tiene que ver mucho con el conservadurismo de la derecha”, dijo.

Aseguró que esta práctica no corresponde con la etapa que vive el país. FOTO: Archivo.

Buscará alternativas contra el bloqueo a los libros de texto gratuitos 2023

López Obrador dijo que mientras no resuelva la Corte las controversias constitucionales contra los libros y los amparos ante el Poder Judicial, en los estados que las autoridades locales no las distribuyan se va a buscar una alternativa.

“Nosotros lo que vamos hacer es protegerlos, me refiero a que no se echen a perder, utilizarlos, ni modo que nos prohíban entregar libros a los que quieran tener libros, puede ser que sean paren también no, por ejemplo por las casas, quien quiere tianguis de libros, aquí hay tianguis de libros, los que quieran. Pero no nos adelantemos, espérense”, expuso.

Habría módulos para distribuirlos en mercados, adelantó el presidente. FOTO: Cuartoscuro.

Qué estados prohibieron los libros de texto gratuitos

Los gobiernos de varios estados de la República Mexicana se han negado a entregar los libros de texto gratuitos. Algunos han optado por esperar a que termine la resolución jurídica en torno a los amparos que se han solicitado para impedir su distribución.

Otros más, como María Eugenia Campos, titular de Chihuahua, se han negado a esto debido a que no consideran que el material sea óptimo para los menores de edad en el país. A continuación las entidades que se negaron a compartir estos ejemplares a los menores de edad en educación básica:

Aguascalientes, gobernada por Teresa Jiménez.

Chihuahua, bajo el mando de María Eugenia Campos.

Coahuila, que tiene como titular a Miguel Riquelme Solís.

Jalisco, encabezada por Enrique Alfaro.

Guanajuato, liderado por Diego Sinhue Rodríguez.

Critica carga política contra el material de Conaliteg

El presidente López Obrador acusó al ministro Luis María Aguilar de dar “fast track” a la atención de controversias para frenar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Coahuila y Chihuahua, pero de manera contraria, dijo, archiva el caso de una empresa que adeuda 25 mil millones de pesos en impuestos.

“Ah, no. Eso sí, rapidito, en el caso de los libros ahí sí hay justicia pronta y expedita, porque está en contra de nosotros, son procesos distintos, pero no se miden con la misma vara”, reclamó en la mañanera de este martes en Palacio Nacional.

El caso de la empresa que adeuda 25 mil millones de pesos, que atrajo hace ocho meses el ministro Luis María Aguilar, fue presentado minutos antes por el procurador fiscal, Félix Arturo Medina Padilla, quien adelantó que este mismo martes presentarán una queja contra el abogado ante el Pleno de la Corte.

Habría un conflicto de interés en la distribución de los libros para educación básica

Estos materiales han sido bloqueados en varias entidades. FOTO: Cuartoscuro.

López Obrador dijo que se mide de manera distinta el asunto, pues este favorece a una empresa, cuyo nombre no quiso revelar ante los cuestionamientos de la prensa.

“Como se trata de proteger un asunto en donde están de por medio 25 mil millones de pesos, no estoy diciendo que los jueces deban dar la razón al gobierno para recuperar ese dinero, no. Estoy planteando que se resuelva de conformidad con la ley, pero como lo guardan, porque lo meten, lo tienen en la gaveta de su escritorio, mientras, como tú lo señalas, presenta la gobernadora de Chihuahua recurso, una controversia y resuelve así, yo creo que se llevó como una semana ¿no?, unos días, fast track, pero este caso ocho meses”, dijo.

AMLO se lanzó contra Luis María Aguilar

FOTO: Archivo

El tabasqueño expuso que el “expediente guardado” por el exministro presidente de la corte podría significar a favor del erario público 25 mil millones de pesos, monto que es igual al presupuesto de un estado de la República.

“Puede ser el presupuesto de Baja California Sur, puede ser el presupuesto de Tlaxcala, el presupuesto de Zacatecas, de Campeche, 25 mil y no resuelven. Lo tiene guardado ¿y dónde está la justicia pronta y expedita?”, cuestionó.

Con información de Iván Evair Saldaña y Noemí Gutiérrez