Accidente en CDMX: camioneta se impacta contra una patrulla en Avenida Circunvalación

Una camioneta de carga se estrelló contra una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Los hechos ocurrieron sobre Avenida Circunvalación, minutos antes de las 7:00 horas. El accidente vial no dejó lesionados, pero hay tránsito pesado en la zona, por lo que se pide a los automovilistas tomar sus precauciones y ser pacientes mientras las aseguradoras arriban a la escena y retiran los vehículos afectados.

De acuerdo con el conductor de la camioneta de carga, el accidente se originó debido a que los policías que operaban la patrulla no respetaron un alto y se pasaron la luz roja del semáforo. De igual manera, el automovilista aseguró que los uniformados no hicieron notar su presencia, ya que circulaban sin la sirena encendida. Dentro del vehículo particular viajaban el chofer y otro hombre, quienes fueron revisados por paramédicos tras el siniestro.

No hubo personas lesionadas por el accidente. Foto: captura de pantalla.

Accidente en Avenida Circunvalación no deja heridos

Luego de una revisión, los equipos de emergencia constataron que no hubo lesionados por el fuerte choque y ninguna persona tuvo que ser trasladada a un nosocomio. Los conductores de ambos vehículos orillaron sus unidades sobre un carril de Circunvalación, esto para evitar obstruir el tráfico. Automovilistas que utilizan la vialidad han exhortado a usuarios de internet a salir con tiempo de anticipación, ya que el tránsito avanza de forma lenta.

Hasta ahora, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no se ha posicionado sobre los hechos, se espera que en las próximas horas, la dependencia ofrezca más detalles sobre lo ocurrido y determinen las causas oficiales que ocasionaron la colisión entre ambos vehículos. Cabe mencionar que las autoridades capitalinas han hecho un llamado a los automovilistas para que tomen precauciones al estar tras el volante, puesto que diariamente se registran decenas de accidentes vehiculares en las principales vialidades de la ciudad.

La camionte recibió un fuerte golpe. Foto: captura de pantalla.

La Secretaría de Movilidad compartió una serie de recomendaciones para que los automovilistas eviten accidentes de tráfico:

Respetar las normas de circulación, los límites de velocidad. Usar el cinturón de seguridad.

Conducir sin distracciones.

Evitar utilizar el teléfono celular, beber, comer o fumar.

No conducir en estado de ebriedad.

No conducir con fatiga y falta de sueño.

Un conductor con poca experiencia debe estar acompañado.

