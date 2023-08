Presidenta Municipal de comunidad en Oaxaca encarcela a su síndico durante 12 horas

Por más de 12 horas fue privado de su libertad el Síndico Municipal de Santo Domingo Chihuitán, Oaxaca, luego de negarse a renunciar a su cargo y entregar el sello y firma electrónica del SAT.

Manuel de Jesús Velázquez López, sindico municipal de esta población, señaló que fue detenido por la Policía Municipal, al mando de José Manuel Valencia Zárate, por órdenes de la presidenta municipal, Magdalena Rodríguez Cruz, cuando se encontraba en una reunión en la sala de Cabildo del esta localidad.

Señaló esta detención fue a raíz de iniciar los trámites para el cambio de firma electrónica, dónde obtuvo información de que el ayuntamiento adeuda el ISR y otros impuestos al SAT, además, se han hecho declaraciones con facturas que no son informadas a los integrantes del cabildo.

Fue detenido por la Policía Municipal, al mando de José Manuel Valencia Zárate Créditos: José López

“Estuve en la ciudad de Oaxaca, cómo soy el representante legal del municipio me citó el SAT, qué fue mi sorpresa que debemos del ISR del año pasado, todo el año pasado y parte del este año, además, estaban haciendo mal uso de mi firma, entonces yo lo hice, hice el cambio de mi firma cuando ellos se dieron cuenta ya antier que ya no tenían la clave, pasó ese tema, pues, entonces eso fue lo que pasó”, dijo.

Paga multa de 500 pesos

Ante su detención, un grupo de habitantes de esta población se movilizó frente a la cárcel municipal, donde tras 12 horas de su detención fue liberado, luego de pagar una multa de 500 pesos, por concepto de falta administrativa.

Destacó que su detención fue sin ninguna justificación, por lo que acudirá a poner su denuncia por la presunta privación ilegal de su libertad. Además, de que continuará ejerciendo el cargo de Síndico, a pesar de que sus oficinas fueron cerradas y selladas por órdenes de la presidenta municipal.

“Voy a acudir a las instancias que sean necesarias, ante la Fiscalía, ante Derechos Humanos, porque se me están violando mis derechos como persona y cómo funcionario público, porque me detuvieron, me encarcelaron sin haber cometido ningún delito”.

