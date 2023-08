A machetazos, hombre ataca a perrito que se encontraba descansando en la calle y vecinos lo someten

Los casos de maltrato animal no paran a lo largo del país, pues a horas de que se dio a conocer el terrible asesinato a machetazos de un lomito en Mérida, Yucatán, en redes sociales trascendió una nueva agresión también con un machete a un perrito que se encontraba descansando en la calle. De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió en San Antonio de la Cal, Oaxaca, y los propios vecinos se encargaron de someter y entregar a las autoridades al presunto responsable.

Fiscalía le abre una carpeta de investigación al sujeto

Fue la Fiscalía General del Estado la que compartió los detalles del lamentable hecho ocurrido en la región de Valles Centrales y según dieron a conocer en un comunicado, luego de comprobar el ataque se abrió una carpeta de investigación por el delito de maltrato animal.

Asimismo, intervino la Unidad Operativa Especializada contra la Crueldad Animal para esclarecer los hechos y que el responsable de las heridas en la cabeza del can no queden impunes; aunque no se han dado a conocer de manera oficial más detalles del caso, otros medios reportan que el hombre que habría agredido al perrito ya fue detenido.

(Foto: Fiscalía General del Estado de Oaxaca)

Hombre agrede a perrito por haber hecho sus necesidades en su casa

Mientras en redes se pide justicia para el peludo de cuatro patas, otras versiones se han dado a conocer de este lamentable caso de maltrato animal como que antes del ataque el perrito aparentemente en situación de calle, ingresó a la vivienda del presunto responsable para hacer del baño; sin embargo, la respuesta del hombre terminó con la agresión a machetazos. Según los detalles revelados por testigos y vecinos de la zona, el can se encontraba indefenso mientras descansaba cuando el incidente ocurrió.

Tras escuchar el escándalo y comprobar las lesiones visibles principalmente en la cabeza del animal, lo vecinos intervinieron y no tardaron en someter al hombre que habría cometido el delito; mas tarde lo entregaron a las autoridades correspondientes para que el can tenga justicia; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Como era de esperarse, a través de redes sociales también se viralizaron las primeras imágenes de las heridas de la mascota y se exigió un castigo al responsable, ya que el maltrato a estos seres vivos está tipificado en el Código Penal de Oaxaca.