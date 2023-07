Mariana Boy: la PAOT ha rescatado más de 800 animales desde 2019 y a más de mil 200 les ha encontrado una familia

En entrevista con Javier Alatorre y Ana María Lomelí para El Heraldo Medio Group, Mariana Boy, procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, dijo que el maltrato animal es uno de los temas más denunciados.

Detalló que el maltrato animal no se limita a los golpes, ya que este también implica que no se les alimente bien, que no tengan donde resguardarse del calor, del frío o de las lluvias, que estén amarrados, entre otras.

"El maltrato doloso corresponde al 7 por ciento de las denuncias que recibimos, pero el resto de las denuncias están enfocadas a otro tipo de maltrato", indicó.

Agregó que se han rescatado más de 800 animales de compañía de 2019 a la fecha y se han logrado dar en adopción a más de mil 200, entre perros y gatos, gracias a la plataforma https://paot.org.mx/adoptacdmx/ que lanzaron durante la pandemia. Esto significa que la PAOT no solo se enfoca a investigar las denuncias y rescatar a los animales, sino que se han dado a la tarea de darles una segunda oportunidad buscándoles una familia responsable.

"Tenemos una sociedad muy sensible sobre los casos de maltrato animal", expresó.

El ruido excesivo en la CDMX

Otro de los temas que atienden es el de ruido excesivo, una problemática generalizada en la Ciudad de México ya sea por una obra en construcción, chelerías, restaurantes y más.

Sin embargo a partir de una denuncia, la PAOT realiza las investigaciones correspondientes para constatar que el establecimiento se encuentra entre los decibeles permitidos por la ley y, en caso de que no, se suspenden.

Mariana Boy aclaró que la Procuraduría Ambiental no impone multas, pues hay otras instancias que imponen sanciones económicas y de otro tipo.