Mariana Boy se destapa para la Miguel Hidalgo: "Hay mucho por hacer ahí"

En entrevista con Blanca Becerrril para Reporte H de El Heraldo Media Group, Mariana Boy, procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, dijo que existe la posibilidad de que más adelante busque la candidatura por una alcaldía en la Ciudad de México, pero aún falta tiempo y debe definirse.

"Por supuesto para mí sería un gran orgullo estar al frente de una alcaldía como Miguel Hidalgo, que es además la alcaldía en la que nací y hay mucho por hacer ahí", manifestó.

Señaló que esta demarcación tiene dos realidades, una donde hay barrancas y se brindan muy buenos servicios, y otra donde hay varias colonias con muchas carencias.

Indicó que aunque no se ha planteado aún con el Partido Verde Ecologista de México, hay otras personas de Miguel Hidalgo que le han preguntado o le han pedido que busque la candidatura.

"Tengo mucho cariño y un arraigo muy particular por esta alcaldía y creo que podría aportar muchísimo para mejorar la vida de los habitantes de esta alcaldía", agregó.

Aseguró que podría buscar la alcaldía Miguel Hidalgo.

Foto: Heraldo TV

La PAOT contra obras irregulares

Mariana Boy aseguró que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial investiga todo lo que dañe el medio ambiente, así como lo relacionado con el ordenamiento territorial o desarrollo urbano, por lo que llamó a denunciar cualquier obra que parezca irregular.

Para poder hacerlo, se debe ingresar al sitio web www.paot.org.mx, por teléfono en el www.paot.org.mx y directamente en las oficinas de la PAOT.

Compartió que recientemente se suspendió una construcción ilegal que se realizaba en un área de valor ambiental, una barranca en Lomas Altas, en la que se recarga el acuífero.

"Hay una excavación, se está haciendo un terraceo y nosotros como Procuraduría detectamos esta irregularidad y suspendimos estas obras, además denunciamos penalmente, porque construir en una barranca de manera ilegal es un delito", expresó.

Detalló que ya se está integrando la carpeta de investigación, pero lo más relevante es que es la primera suspensión que se lleva a cabo en una barranca que hace la PAOT en sus más de 20 años de historia.

"Esto sienta un antecedente muy importante porque particularmente en la alcaldía Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, tenemos muchas barrancas que tienen una función ecológica muy importante y se está viendo afectada por estas construcciones que se están llevando a cabo de manera irregular", apuntó.

Cabe señalar que ese terreno no tenía ningún tipo de autorización, de acuerdo con Boy, por ello fue suspendida. Sumado a esto se han suspendido algunas otras que se están realizando en barrancas de la ciudad, por lo que se está haciendo una investigación para constatar que cuenten con los permisos y autorizaciones, aunque, dijo, no deberían tener porque no se puede construir en barrancas de la ciudad.

Recientemente se suspendió una construcción ilegal en una barranca. Foto: PAOT

El maltrato animal

Agregó que la PAOT también atiende las denuncias de maltrato animal, para ello realizan las investigaciones necesarias y si hay un maltrato doloso contra un animal, es decir, en el que se busca provocarle dolor o lesiones, con las que se pone en riesgo, son retirados, se rescatan y en conjunto con organizaciones protectoras de animales se dan en adopción.

"Llevamos más de 800 animales que hemos rescatado de 2019 a la fecha, y esto es 200 por ciento más que rescató la administración pasada", afirmó.

Además, tras su rescate, se han dado a la tarea de promover mediante la plataforma https://paot.org.mx/adoptacdmx/ la adopción responsable de animales que buscan una segunda oportunidad. Subrayó que ya se logró la adopción de más de mil animales de compañía, entre perros y gatos, de la mano con la ciudadanía.