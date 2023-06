AMLO promete ofrecer internet gratuito a nivel nacional antes de que acabe el sexenio: "Ha estado cañón"

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este sábado que ha estado “cañón” lograr que todo el país esté conectado con señal de internet y telefonía, pese a los esfuerzos de su gobierno; al mismo tiempo, lanzó un regaño público para su coordinador de Estrategia Digital Nacional, Emiliano Calderón, para que apure el paso.

Las declaraciones del mandatario se dieron al encabezar un evento masivo de supervisión de programas del Bienestar en la huasteca hidalguense, en Huejutla. Ahí, explicó que horas antes encabezó un evento en Xilitla, San Luis Potosí, y luego se trasladó en carretera a ese municipio de Hidalgo y se dio cuenta que todavía no hay señal, por lo que instruyó a Daniel Asaf, coordinador de la Ayudantía, a que llamara al funcionario responsable de la Estrategia Digital Nacional.

“Y le mandó a decir (Emiliano Calderón), ‘sí -dice- no hay, es que es una zona muy montañosa’. Y bueno ¿y qué, no todo México está lleno de montañas? ¿Qué no se puede resolver? Vamos a seguir con eso, para que haya comunicación, entonces sí ya todos van a poder ver la conferencia de la mañana, pero ahora hay muchos que no pueden porque no hay señal, hay que andarse subiendo a las lomas para ver si agarra la ansiada señal”, dijo en las instalaciones de la Feria de la Nochebuena.

López Obrador reconoció el reto que ha sido llevar internet gratuito a todo el país

FOTO: Especial

Asegura que habrá señal de internet y telefonía en todo el país

López Obrador reiteró su promesa de que antes de que termine su gobierno, en septiembre del 2024, habrá señal de internet y telefonía en todo el país , aun cuando, dijo, está más difícil de lo que los técnicos le informaron.

"Lo del internet, porque desde que llegué estoy en esto. Y me decían los técnicos, que no había problema, que estaba fácil, que era papita. Pues no, ha estado, como dicen, cañón, no hemos podido y no por falta de presupuesto sino porque no hay la tecnología o existe la tecnología, pero se avanza poco”, dijo.

Explicó que el gobierno ha ido avanzando en instalar cerca de 10 mil antenas en todo el país y usando las líneas de fibra óptica de la CFE para llevar señal.

“Y va a ser satélite, no le hace que no funcione al 100 la fibra óptica y antenas, pero antes de que yo termine va haber internet en todo el país y gratuito”, dijo.

También criticó que en el mundo se invierta más en satélites con fines bélicos en vez de conectar con ellos a todos los pueblos del mundo.

“Saben, pues no hay un satélite para eso. Deben de haber satélites, pero espías para la guerra, no para la comunicación que necesitan los pueblos del mundo. Gastan mucho en la industria militar, en la industria bélica, pero no destinan recursos al desarrollo de los pueblos”, dijo.