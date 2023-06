AMLO pide cerrar filas, previo al Consejo Nacional de Morena

A un día de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena que definirá detalles para elegir a su candidato presidencial para 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó este sábado un mensaje pidiendo “cerrar filas, unirnos, nada de divisiones”.

De gira por la región de la huasteca, en un evento masivo en la Unidad Deportiva de Tamazunchale, el mandatario federal también dijo a los ciudadanos que les “recomienda” apoyar a cualquiera de los aspirantes de la candidatura de la 4T, las llamadas “corcholatas”, porque tienen convicciones.

“Los que pueden entrar al relevo, a sustituirme, todos son mentes con convicciones. Yo los recomiendo a los que están participando, a todos los recomiendo, ¿y quién va a decir? Ya no es como antes, que era el dedazo, de que no podían hablar”

En el evento, convocado para evaluar la implementación de los programas del Bienestar en la huasteca potosina, López Obrador reiteró que él no dará ninguna señal para seleccionar al candidato de la 4T, aun cuando algunos del movimiento estén esperando una señal. Sin embargo, adelantó, que él apoyará a quién resulte abanderado.

“Eso sí, una vez que ya esté la encuesta y se sepa quién está mejor posicionado, ahí sí voy a pronunciarme a favor del que gane la encuesta, así voy a actuar. Y cerrar filas, unirnos, nada de divisiones y poner presente que se lucha por ideales, por principios, por la transformación del pueblo no por los pueblos”, dijo.

AMLO pide que no se generen divisiones en Morena

FOTO: Iván E. Saldaña

López Obrador garantizó también que su sucesor continuará con los mismos ideales y metas de la 4T, como los apoyos en programas sociales como la Pensión para Adultos Mayores. “Por eso tenemos que estar pensando el que continue el programa de transformación de México porque se inició este plan para que el pueblo fuese tomado en cuenta”, señaló.

AMLO presume al peso frente al dólar

El mandatario federal presumió que el peso mexicano se sigue fortaleciendo “como nunca se había visto” frente al dólar americano. Y es que desde ayer y hoy el tipo de cambio de la moneda mexicana se registró en 17.26 pesos por dólar, el nivel más bajo desde mayo del 2016.

“Está fuerte la economía de México, nunca se había visto tan fuerte nuestra moneda, nuestro peso, como ahora, en 50 años no se veía lo que está sucediendo ahora, el peso es la moneda más fuerte del mundo con relación al dólar”

El evento que encabezó el mandatario federal este sábado, en la Unidad Deportiva de Tamazunchale, fue para supervisar la implementación de los programas del Bienestar en la zona de la huasteca potosina. Ahí, aseguró que hay recursos para que continúen los apoyos sociales a la población, y también que no aumenten el costo de los servicios ni de los impuestos ya que, aseguró, “ya no hay corrupción”.

“México tiene todo pero se lo clavaban todo. Entonces, cuando ya no hay corrupción el presupuesto alcanza. No hemos endeudado al país en el tiempo que llevamos, no han habido gasolinazos, no ha aumentado el precio de la gasolina, del diesel, del gas y de la luz y así vamos a continuar, no van a aumentar los impuestos”, dijo.

AMlO presumió la fortaleza del peso frente al dólar

FOTO: Iván E. Saldaña

Destacó que la fórmula para garantizar los apoyos es que hay “cero corrupción, cero impunidad y nada de gastos superfluos, de lujos en el gobierno”. "Ya vendimos el avión presidencial, ya se fue, ya no hay Estado Mayor Presidencial, ¿saben cuántos cuidaban al presidente? 10 mil elementos. Ahora, miren, bueno, el general Loza que está aquí conmigo.